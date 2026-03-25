لبنان واليمن في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.. غموض بسبب الحرب

- يواجه لقاء لبنان واليمن في تصفيات كأس آسيا 2027 غموضاً بسبب الحرب في المنطقة، مع تحديد ملعب حمد الكبير في الدوحة كموقع للمباراة، لكن إغلاق مطار الدوحة والمجال الجوي يعقد الأمور. - يتصدر لبنان المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ويحتاج للتعادل للتأهل، بينما يحتاج اليمن للفوز لضمان التأهل، مما يجعل المباراة حاسمة لكلا الفريقين. - لم يتلقَ الاتحاد اللبناني أي إشعار بتأجيل المباراة، رغم أن اللقاء مقرر بعد أسبوع، مما يضيف مزيداً من الغموض حول إقامته.

برمج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل أشهر مواجهة منتخبي لبنان واليمن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات التأهيلية إلى بطولة كأس آسيا 2027، والمقررة إقامتها يوم 31 مارس/ آذار الحالي، وهي المواجهة التي تواجه غموضاً كبيراً في الوقت الحالي بسبب الحرب الدائرة حالياً في المنطقة.

وسيواجه منتخب لبنان منافسه منتخب اليمن في الجولة السادسة من المجموعة الثانية للتصفيات التأهيلية إلى بطولة كأس آسيا 2027، والعين على التأهل إلى البطولة الآسيوية، إذ يتصدر المنتخب اللبناني المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 11 نقطة لليمن الوصيف، وعليه يمنح التعادل منتخب "الأرز" التأهل المباشر، بينما يحتاج اليمنيون إلى الفوز من أجل بلوغ النهائيات الآسيوية.

ولكن هذه المواجهة بين لبنان واليمن تشهد غموضاً كبيراً في الوقت الحالي في ظل الحرب الدائرة حالياً، وكذلك في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الحالي، إذ كان الاتحاد الآسيوي قد حدد ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة لاحتضان مواجهة المنتخبين. لكن مع إغلاق مطار الدوحة والمجال الجوي في منطقة الخليج، سيكون السفر شبه مستحيل إلى الدوحة لخوض المواجهة الحاسمة.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لـ"العربي الجديد"، بأنّ الاتحاد الآسيوي لم يتواصل حتى الآن مع نظيره اللبناني لكرة القدم بخصوص اللقاء، ولم يتلقَّ الاتحاد اللبناني بالتالي أي إشعار بخصوص التأجيل حتى الآن، مع العلم أن اللقاء سيُقام بعد أسبوع من الآن.

يُذكر أن المنتخب اللبناني فشل في التأهل من الدور الأول من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2027، بعد أن حل ثالثاً في المجموعة التاسعة بحصده ست نقاط فقط مقابل ثماني نقاط لمنتخب فلسطين الوصيف و18 نقطة لمنتخب أستراليا المتصدر (تأهلا بشكل مباشر إلى البطولة الآسيوية)، في حين فشل اليمن في التأهل أيضاً بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثامنة بحصده خمس نقاط مقابل 11 نقطة لمنتخب البحرين الوصيف و16 نقطة لمنتخب الإمارات المتصدر.