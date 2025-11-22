لا أحد يتأهل إلى كأس العالم بالسمعة!

- إخفاق المنتخب الإيطالي في التأهل المباشر لكأس العالم 2026 يثير تساؤلات حول قدرة المنتخبات الكبرى على التأهل بناءً على تاريخها وسمعتها فقط، مع تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي على تغيرات كبيرة في كرة القدم. - زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 لم تضمن تأهل الكبار مثل إيطاليا، حيث تأهلت منتخبات صغيرة لأول مرة، مما يعكس تحولات كبيرة في عالم كرة القدم. - تصفيات 2026 أظهرت أن التأهل يعتمد على الأداء الفعلي، مع حضور مفاجآت وتوسيع دائرة الاهتمام بكرة القدم عالميًا.

صنع إخفاق المنتخب الإيطالي في التأهل مباشرة إلى مونديال 2026 الحدث مجدداً في أوروبا والعالم، وأثار الكثير من التساؤلات، إذ سيضطر "الأزوري" إلى المرور عبر الملحق للمرة الثالثة على التوالي، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وهو الأمر الذي دفع رئيس الاتحاد الإيطالي، غابريلي غرافينا، إلى القول: "إن المنتخبات الكبرى لا تتأهل إلى المونديال بفضل الاسم والتاريخ"، في إشارة الى رصيد إيطاليا، الذي لم يشفع لها للمشاركة في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، ولم يضمن لها التأهل مباشرة أمام منتخب النرويج، وهو الأمر ذاته الذي حدث للكاميرون ونيجيريا على يد الكونغو الديمقراطية في قارة أفريقيا، رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي، في تصريحات لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، أن كرة القدم لم تعد كما كانت قبل 20 عاماً، وأنه متفائل بالتأهل إلى المونديال، لتجنب الوقوع في فخ الكساد، وتكرار سيناريو النسختين الماضيتين، إذ ستواجه إيطاليا أيرلندا الشمالية، ثم الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك في نهائي الملحق، من دون الاستناد إلى الرصيد التاريخي، الذي لم يعد ينفع أمام التحولات، التي يشهدها عالم الكرة، وتجعلك تخسر أمام أصغر المنتخبات، مثلما فعل منتخب النرويج، الذي أطاح إيطاليا ذهاباً وإياباً، وفعلت منتخبات أخرى مغمورة في مختلف القارات، منها من تأهلت إلى النهائيات لأول مرة، على غرار كوراساو من منطقة الكونكاكاف، وجزر الرأس الأخضر في أفريقيا، وكذلك بنما وهايتي من أميركا الشمالية، إضافة الى الأردن عن قارة آسيا.

وصحيح أن زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً ساهم في تأهل منتخبات كانت تُوصف بالصغيرة، لكن إيطاليا لم تتأهل مباشرة بزيادة عدد المنتخبات الأوروبية من 12 إلى 16 منتخباً، ولم تتأهل نيجيريا والكاميرون بكل تاريخيهما ورصيديهما، فقد أطاحهما منتخب الكونغو الديمقراطية، في حين ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل لأول مرة في التاريخ، وهو أصغر بلد جغرافياً وثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان بـ 528 ألف نسمة، وهو الأمر نفسه، الذي ينطبق على منتخب جزيرة كوراساو عن منطقة الكونكاكاف والذي لا يتعدى عدد سكانه 155 ألف نسمة، ومنتخب قطر، الذي ضمن التأهل عبر التصفيات لأول مرة، رغم تراجع مستواه، مقارنة بمنتخبي العراق والإمارات.

وأكدت مخرجات تصفيات كأس العالم 2026 فعلاً أن لا أحد يتأهل برصيده وتاريخه على غرار إيطاليا ونيجيريا والكاميرون، لكن لا أحد يتأهل بالسحر أيضاً، مثلما ادعى مدرب نسور نيجيريا، إيريك شيل، الذي اتهم منافسه الكونغو الديمقراطية باستعمال السحر والشعوذة في أثناء ركلات الترجيح، التي انتهت بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة، وقام فيها أحد الكونغوليين بـ "رش" المرمى بسائل يعتقد أنه سبَّب تضييع النيجيريين ثلاث ركلات ترجيح، ومِن ثمّ التأهل الى الملحق العالمي لأول مرة تحت هذا المسمى، بعد أن شاركت سنة 1974 باسم زائير سابقاً.

وكان يفترض أن يخلو أول مونديال بـ 48 منتخباً من المفاجآت، ويفسح المجال لبلدان جديدة للمشاركة في كأس العالم، حتى ولو كان مستوى البطولة في دورها الأول متواضعاً يحمل مباريات غير متكافئة، لكنه يوسّع دائرة الاهتمام والشغف في أكبر عدد ممكن من البلدان، بوصفها تجربة أولى من نوعها تمنح الفرصة لصغار الدول مساحة وكثافة سكانية ورصيداً كروياً، خلافاً لما كان عليه الحال زمان عندما كان التأهل إلى المونديال يمر عبر ماراثون طويل لا يقدر عليه سوى عمالقة الكرة العالمية، بينما كان الصغار يشاهدون ويشجّعون منتخبات ونجوماً، خاصة من أوروبا وأميركا الجنوبية، ومع ذلك لم تعد تتأهل المنتخبات إلى المونديال بفضل سمعتها فقط.