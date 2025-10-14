لايلز وماكلافلين مرشحان لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى

- يبرز نواه لايلز كأبرز المرشحين لنيل لقب أفضل رياضي بعد فوزه بذهبيتي 200 متر والتتابع 4x100 متر في بطولة العالم بطوكيو، بجانب العداء الفرنسي جيمي غريسييه والأميركيين راي بنجامين وكورديل تينش والكيني إيمانويل وانيونيي. - تهيمن الأميركيات على فئة السيدات، حيث تبرز سيدني ماكلافلين-ليفرون بتحطيمها حاجز 48 ثانية في سباق 400 متر، بجانب ميليسا جيفرسون-وودن والهولندية فيمكي بول والكينيتين بياتريس تشيبيت وفيث كيبييغون. - التصويت مفتوح عبر حسابات التواصل الاجتماعي للاتحاد الدولي لألعاب القوى حتى 19 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 2 نوفمبر.

كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل رياضي ورياضية في سباقات المضمار، ويبرز إلى الواجهة البطل العالمي والأولمبي نواه لايلز (28 سنة)، والبطلة الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون، صاحبة الأرقام المُميزة في منافسات سباق 400 متر.

ويُعتبر الرياضي نواه لايلز الاسم الأبرز من بين المرشحين الخمسة في قائمة الرجال، بعد تتويج عنقه بذهبيتي سباقي 200 متر والتتابع أربع مرات 100 متر في النسخة الـ20 من بطولة العالم في طوكيو التي أقيمت الشهر الماضي. وتضمُ القائمة إلى جانب لايلز، العداء الفرنسي جيمي غريسييه، الذي حقق مفاجأة مدوية بانتزاعه ذهبية سباق 10 آلاف متر في طوكيو، ولاحقاً برونزية سباق 5 آلاف متر، والأميركيين راي بنجامين، بطل العالم لسباق 400 متر حواجز، وكورديل تينش (110 أمتار حواجز)، والكيني إيمانويل وانيونيي (800 متر).

وتُهيمن الأميركيات على فئة السيدات، حيث انضمت إلى ماكلافلين-ليفرون مواطنتها ميليسا جيفرسون-وودن التي هيمنت على سباقي السرعة 100 و200 متر والتتابع 4 مرات 100 متر في أولمبياد طوكيو، وعززت البطلة الأولمبية مرتين ماكلافلين-ليفرون مكانتها في تاريخ السباقات السريعة بعدما باتت أول عداءة منذ 40 عاماً تحطم حاجز الـ48 ثانية في سباق 400 متر في طوكيو، كما أضافت إلى رصيدها ذهبية سباق التتابع أربع مرات 400 متر.

وضمت القائمة أيضاً الهولندية فيمكي بول الفائزة بسباق 400 متر حواجز وبفضية التتابع أربع مرات 400 متر المختلط، والكينيتين بياتريس تشيبيت، المهيمنة على السباقات الطويلة مع ثنائية 5 آلاف متر و10 آلاف متر، وفيث كيبييغون، الفائزة بالمعدن الأصفر في سباق 1500 متر وبفضية 5 آلاف متر. يُذكر أن باب التصويت فُتح عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويستمر حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني.