لاوتارو مارتينيز يضع حداً للتكهنات ويحسم مستقبله مع إنتر

- لاوتارو مارتينيز يؤكد التزامه الطويل الأمد مع إنتر ميلان، معبراً عن رغبته في الاعتزال في ملعب "جوتسيبي مياتزا"، رغم ارتباط اسمه سابقاً ببرشلونة. - اللاعب الأرجنتيني، الذي خاض أكثر من 350 مباراة مع إنتر، يوضح أنه لا يتخيل اللعب في أي مكان آخر، ويكشف عن خططه لما بعد الاعتزال بعيداً عن كرة القدم. - إدارة إنتر ميلان تستعد لرفض أي عروض مستقبلية للاوتارو، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2029، مما ينهي الاهتمام المتجدد من برشلونة.

أكد قائد فريق إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز (28 عاماً)، التزامه التام بالنادي على المدى الطويل، كاشفاً عن رغبته في الاعتزال في ملعب "جوتسيبي مياتزا". وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني الموهوب بقوة بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، لكنه الآن يؤكد أنه لا يتخيل اللعب في أي مكان آخر.

ووجه لاوتارو ضربة قوية لمحبيه من خارج النادي، بإعلان نيته البقاء مع إنتر حتى نهاية مسيرته الكروية، لا سيما بعدما أصبح ركيزة أساسية ولاعباً مؤثراً في صفوف الفريق الإيطالي منذ انضمامه إليه قادماً من راسينغ كلوب الأرجنتيني عام 2018، حيث خاض أكثر من 350 مباراة مع الفريق الملقب بـ"الأفاعي". ورغم الاستفسارات الإدارية الأخيرة بشأن إمكانية رحيله، أكد الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022 مجدداً ارتباطه الوثيق بالعملاق الإيطالي، كما كشف عن لمحة مفاجئة عن خططه لما بعد الاعتزال.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تطرق لاوتارو إلى إمكانية قضاء بقية مسيرته بمدينة ميلانو. وصرح لاوتارو: "لا شك أنني أرغب في الاعتزال في هذا النادي. يصعب عليّ تخيل نفسي في أي مكان آخر هذه الأيام. لا شيء مضمون في عالم كرة القدم، ولكن إن لم أُجبر على الرحيل، فسأبقى هنا". وأوضح: "لن أبقى في عالم كرة القدم (بعد الاعتزال)، فالأجواء هنا لا تناسبني. سأختفي ولن يتذكرني أحد".

كرة عالمية كييفو تلميذ مورينيو يستعيد بدايته الناجحة مع إنتر ميلان

وينهي هذا الموقف الحاسم للاوتارو فعلياً الاهتمام المتجدد لبرشلونة، المتوج حديثاً بلقب الدوري الإسباني باللاعب. وكان النادي الكتالوني قريباً من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في يونيو/حزيران عام 2020، مقابل 12 مليون يورو سنوياً للاعب، لكن الصفقة انهارت بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها الفريق الكتالوني في السنوات الأخيرة. ولا يزال عقد لاوتارو سارياً حتى يونيو/حزيران عام 2029، بينما تستعد إدارة إنتر لرفض أي عروض محتملة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الأندية الأوروبية الأخرى للتعاقد مع اللاعب.