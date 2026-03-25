لاندالوسي المصنف الـ151 عالمياً يصنع الحدث في بطولة ميامي للتنس

- واصل النجم الإسباني الشاب مارتن لاندالوسي تألقه في بطولة ميامي للماسترز، حيث تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا، مما يعكس قدرته على المنافسة بقوة في البطولة. - لاندالوسي، الذي تأهل من التصفيات، أظهر شجاعة كبيرة بإقصائه للاعبين كبار مثل كارن خاتشانوف وسيباستيان كوردا، مما يعزز مكانته كلاعب واعد في عالم التنس. - في فئة السيدات، تألقت التشيكية كارولينا موخوفا بوصولها إلى نصف النهائي بعد فوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو، مقدمة أداءً استثنائياً.

تابع النجم الإسباني الشاب، مارتن لاندالوسي (20 سنة)، المصنف الـ151 عالمياً في تصنيف التنس العالمي، عروضه القوية والمميزة في بطولة ميامي للماسترز، وذلك إثر وصوله إلى الدور ربع النهائي في واحدة من المفاجآت الكبيرة في البطولة الأميركية.

وتأهل لاندالوسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة ميامي للتنس، فجر اليوم الأربعاء، إثر تفوقه على منافسه الأميركي، سيباستيان كوردا، المصنف الـ32 عالمياً، بمجموعتين مقابل واحدة (2-6) ثم (7-6) و(6-4)، في مواجهة دور الـ16، ليؤكد لاعب التنس الإسباني الشاب تميزه وقدرته على الذهاب بعيداً من أجل المنافسة على لقب البطولة الأميركية الكبيرة.

وكان لاندالوسي المتأهل من التصفيات قد أخرج اللاعب الروسي، كارن خاتشانوف، المصنف الـ15 عالمياً، في مفاجأة من العيار الثقيل أيضاً في البطولة، ليعود ويطيح بكوردا الذي بدوره كان قد حقق مفاجأة مدوية بتغلبه على منافسه الإسباني الآخر، كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً في منافسات الدور الثالث.

وأظهر الشاب الإسباني بمواجهة كوردا الذي كان قد بلغ الدور ربع نهائي النسخة الماضية، شجاعة وعزماً، لا سيما في إنقاذ نقطة حاسمة في نهاية المجموعة الثانية.

وسيواجه اللاعب المولود في مدريد والذي شارك في بطولة "إيه تي بي" الختامية لمن هم دون سن 22 عاماً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منافسه، التشيكي، ييري ليهيتشكا، المصنف الـ22 عالمياً، الفائز على اللاعب الأميركي، تايلور فريتز، السابع بنتيجة (6-4) ثم (6-7) و(6-2)، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة.

وفي فئة السيدات من بطولة ميامي للتنس، بلغت التشيكية، كارولينا موخوفا، الدور نصف النهائي بفوزها الصعب على الشابة الكندية فيكتوريا مبوكو بنتيجة (7-5) و(7-6). وقدّمت موخوفا (29 عاماً، المصنفة 14 عالمياً) أداءً استثنائياً، إذ حققت 32 ضربة فائزة مقابل 13 خطأً مباشراً فقط، بمواجهة صاحبة الـ19 عاماً التي سبق أن تفوقت عليها في نهائي دورة الدوحة للألف نقطة في فبراير/ شباط الماضي.