لانا يتمسك بقيادة منتخب سورية ويرفض العروض الأفريقية

رفض مدرب منتخب سورية، الإسباني خوسيه لانا (50 عاما)، العروض الأفريقية التي وصلته في الفترة الأخيرة بسبب رغبته في الاستمرار بمنصبه في الجهاز الفني، بعدما حصل على الدعم من قبل القائمين على الكرة السورية.

وذكر مصدر مقرب من الاتحاد السوري لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، أن خوسيه لانا حصل بالفعل على عدد من العروض الأفريقية من أجل الإشراف على أحد الأجهزة الفنية، لكن صاحب الـ50 عاماً رفض الفكرة بسبب عدم رغبته في خوض تجربة جديدة، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه في منتخب سورية بعد المشاركة الجيدة للغاية في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر. وتابع المصدر أن المعلومات التي تحدثت عن رغبة الاتحاد التونسي لكرة القدم بالتعاقد مع خوسيه لانا بعد إقالة سامي الطرابلسي غير صحيحة، والعروض جاءت من أماكن بعيدة عن الدول العربية (رفض ذكرها)، لكن الإسباني لا يريد مغادرة الجهاز الفني لمنتخب سورية لأنه حصل على الدعم اللازم سواء من القائمين على الرياضة في البلاد أو من الاتحاد المحلي للعبة.

وأكد المصدر في حديثه أن خوسيه لانا بدأ بعد نهاية بطولة كأس العرب، التي أقيمت في قطر، العمل على وضع خطة من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، التي ستقام في السعودية، من خلال إرسال كشافين إلى أوروبا حتى يتم العمل على مراقبة المواهب التي تمتلك الجنسية المزدوجة، والعمل على إقناعها بتمثيل منتخب سورية والمشاركة في المواعيد القادمة التي تنتظر "نسور قاسيون".

وختم قائلاً: "خوسيه لانا باقٍ مع منتخب سورية، والاجتماع الذي حصل مع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فراس تيت، قبل عدة أيام، وضع النقاط على الحروف حول المواعيد القادمة التي تنتظر المنتخب، وبخاصة بطولة كأس آسيا القادمة في السعودية، التي يريد من خلالها العمل على ضم عدد من الوجوه الجديدة من أجل دعم تشكيلته الرئيسية، حيث تريد الجماهير الآن الوصول إلى الأدوار المتقدمة وتقديم وجه جيد للغاية، مثلما حدث في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر".