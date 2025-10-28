لامين يامال يربك حسابات برشلونة وفليك لهذا السبب

- يعاني لامين يامال، نجم برشلونة، من إصابة في العانة لم يتعافَ منها تمامًا، مما أثر على أدائه في المباريات الأخيرة، خاصة في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد. - تصريحات يامال قبل الكلاسيكو كانت تهدف للضغط على ريال مدريد، لكن الإصابة أثرت على مستواه، حيث لم يتمكن من إكمال المباريات في أكتوبر، باستثناء الكلاسيكو. - يجب على الجهاز الطبي لبرشلونة التحرك لعلاج يامال بشكل كامل، وإقناع المدرب هانسي فليك بأهمية منحه الراحة لتجنب تفاقم الإصابة وتأثيرها على مسيرته.

أربك نجم نادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً) حسابات الفريق الكتالوني ومدربه الألماني هانسي فليك، بسبب عدم قدرته على التعامل مع الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أشهر، وهو ما ظهر جلياً في مواجهة الكلاسيكو، التي انتصر فيها الغريم ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن لامين يامال لم يتمكن من الشفاء بشكل تام من إصابة العانة، التي تعرض لها في الموسم الحالي، ما جعله يغيب عن عدد من المواجهات المهمة، لكن عودته لم تكن مثالية، خاصة أنه عانى ألماً شديداً في فخذه، أثناء مواجهة باريس سان جيرمان، في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بدوري الأبطال، ولعب لعدة دقائق أمام جيرونا، لكن ما حدث في مواجهة الكلاسيكو دليل على عدم تعافيه، بسبب تراجع مستواه بشكل كبير.

وتابعت أن تصريحات لامين يامال قبل "الكلاسيكو" كانت مجرد حرب إعلامية، هدفها وضع الضغط على نجوم ريال مدريد، لكن الحديث عن أن موهبة برشلونة تأثر بها غير حقيقي، لأن صاحب الـ 18 عاماً ما زال يعاني من إصابة العانة، ولم يستطع الشفاء، والدليل عدم قدرته على إكمال أي مواجهة في شهر أكتوبر الجاري (ما عدا الكلاسيكو)، وهو أمر لم يعترف به المدرب هانسي فليك حتى الآن مع جهازه الطبي.

وأوضحت الصحيفة أن الضجيج الذي رافق تصريحات لامين يامال قبل وبعد مواجهة الكلاسيكو، لا يعني إنكار حقيقة واضحة لجميع الجماهير الرياضية، وهي أن موهبة برشلونة يعاني إصابة، وفي حال عدنا لما فعله قبل عام ضد ريال مدريد، فإننا سنشاهد الفوارق بوضوح، لأنه حينها ساهم في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف نظيفة، وأزعج مدافعي ريال مدريد بفضل انطلاقاته السريعة، وهو ما لم يحصل في سهرة الأحد الماضي، لأنه كان يعيد الكرة دائماً ولا يركض بشكل مستقيم، ما يعني أنه كان يلعب مصاباً.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الجهاز الطبي لنادي برشلونة يجب عليه التحرك الفوري، والعمل على فحص لامين يامال بشكل تام، وإخضاعه لجلسات علاج طبيعي، مع إقناع المدرب الألماني هانسي فليك بأن الإصرار على تجاهل ما يحصل مع صاحب الـ 18 عاماً قد يكلفه مسيرته الاحترافية، لأن هذا النوع من الإصابات بحاجة إلى الراحة، وعدم الشعور بالإرهاق، وهو ما لا يحدث مع مهاجم الفريق الكتالوني، الذي يجد نفسه مضطراً إلى خوض مباراة كل ثلاثة أيام.