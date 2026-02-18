لامين يامال وطقوسه في رمضان.. بين النظام الغذائي وخوض المواجهات

- يواصل لامين يامال، نجم برشلونة، صيام شهر رمضان رغم التحديات الرياضية، مع التركيز على أداء الصلوات والتواصل مع العائلة، واتباع نظام غذائي خاص بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي. - يامال ليس اللاعب المسلم الأول الذي يتبع نظاماً غذائياً صارماً خلال رمضان، حيث يحرص على عدم الإفراط في تناول الطعام على الإفطار لتجنب التأثير السلبي على النوم. - يحرص يامال على الحفاظ على جسمه رطباً بشرب كميات كافية من الماء خلال الإفطار، مع مراقبة مستمرة من الجهاز الطبي للنادي.

يتمسّك نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، بصيام شهر رمضان، رغم المواجهات القوية التي تنتظر الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة، وبخاصة في منافسات "الليغا"، التي تراجعت فيها كتيبة المدرب هانسي فليك إلى المركز الثاني، عقب الخسارة أمام جيرونا الأسبوع الماضي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية، ما جعل الغريم التاريخي ريال مدريد يتربع على عرش الصدارة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، أن لامين يامال يُدرك بشكل جيد أن شهر رمضان يعني صيامه في النهار، مع الحرص على أداء الصلوات الخمس يومياً، بالإضافة إلى أنّه فرصة جيدة للتأمل والتواصل مع العائلة، والتركيز دائماً على اتباع نظام غذائي خاص، بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي برشلونة من أجل الحدّ من آثار الصيام على صاحب الـ18 عاماً.

وتابعت أن لامين يامال لا يُعد أول لاعب مسلم يتبع نظاماً غذائياً صارماً خلال شهر رمضان، بعدما وضع العديد من النجوم خلال رحلتهم مع نادي برشلونة شروطاً صارمة ليحافظوا على لياقتهم البدنية في المواجهات بجميع المسابقات، أبرزها عدم الإفراط في تناول الطعام على الإفطار بكميات كبيرة لأنها تؤثر بشكل سلبي على النوم في وقت مُبكر.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن لامين يامال يُدرك أنه خلال شهر رمضان عليه الحفاظ على جسمه رطباً، من خلال أخذ كميات كافية من المياه خلال الإفطار، وعدم الإفراط بشرب الماء على السحور، مع التواصل بشكل دائم مع الجهاز الطبي لنادي برشلونة، الذي يحرص على مراقبة يامال خلال هذا الشهر، الذي يصومه للمرة الثانية على التوالي.