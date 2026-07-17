لامين يامال وصدفة الرقم 19 في كأس العالم 2026

- تألق لامين يامال في كأس العالم 2026، حيث ساهم في وصول إسبانيا للنهائي بعد الفوز على فرنسا 2-0، مرتديًا الرقم 19 الذي ارتبط بمصادفات مثيرة، منها تسببه في ركلة جزاء بالدقيقة 19. - زميله باو كوبارسي، البالغ من العمر 19 عامًا، تألق أيضًا في المباراة، وسيخوض يامال النهائي في نيوجيرسي يوم 19 يوليو، ضد الفائز من الأرجنتين وإنكلترا. - أظهر يامال ثقة كبيرة قبل مواجهة فرنسا، مستندًا إلى سجله الخالي من الخسائر أمام كيليان مبابي، وسط حضور أسماء كبيرة من الجيل الذهبي في المدرجات.

بات الرقم 19 يلازم الموهبة الإسبانية لامين يامال خلال كأس العالم 2026 المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما استطاع المساهمة في بلوغ فريقه النهائي عقب فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0 الثلاثاء على ملعب دالاس.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، الخميس، سلسلة من المصادفات التي رافقت رحلة لاعب برشلونة في كأس العالم 2026، في البداية يرتدي يامال الرقم 19، وتسبب في الدقيقة 19 من الشوط الأول في ركلة جزاء لصالح "لاروخا" بعدما تعرّض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من المدافع الفرنسي لوكاس ديني، وبالفعل جاء منها الهدف الأول عن طريق ميكيل أويارزابال الذي أودع الكرة بطريقة مميزة في شباك الحارس مايك ماينان.

ولم تتوقف المفارقات عند هذا الحدّ، إذ تألق لاعبٌ آخر يبلغ من العمر 19 عاماً في المباراة أمام فرنسا، وهو زميله في برشلونة باو كوبارسي، في حين أنّه يامال سيخوض المباراة النهائية في نيوجيرسي يوم الأحد المقبل الذي يُصادف 19 يوليو/ تموز، إذ سيلاقي الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنكلترا التي تلعب الأربعاء.

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وأظهر يامال ثقة كبيرة قبل مواجهة فرنسا، إذ كان مقتنعاً بقدرة إسبانيا على عبور هذه العقبة رغم الحديث عن زملاء كيليان مبابي هم المرشحون الأبرز لحصد لقب هذه النسخة بفضل الأسماء التي كانت تضمّها تشكيلة المدرب ديديه ديشان، كما استند إلى حقيقة أنه لم يخسر أي مواجهة إقصائية أمام كيليان مبابي، سواء بقميص برشلونة أو المنتخب الإسباني، في سلسلة امتدت إلى ست مباريات متتالية.

يُذكر أن العديد من الأسماء الكبيرة حضرت في المدرجات لمتابعة قمة إسبانيا وفرنسا، وعلى رأسهم أسماء من الجيل الذهبي الذي حقق لقب مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، مثل إيكر كاسياس، وكارليس بويول، وتشافي هيرنانديز، وسيرخيو راموس، إلى جانب العداء الجامايكي أوسين بولت.