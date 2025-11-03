لامين يامال كن ميسي ولا تكن نيمار

- أظهر لامين يامال إمكانات كبيرة منذ صعوده للفريق الأول في برشلونة بعمر 15 سنة، محققاً إنجازات بارزة مع النادي والمنتخب، رغم التحديات التي واجهها. - تعرض لإصابات وانتقادات بسبب حياته الشخصية، مما أثر على مشاركاته، لكنه يظل موهبة واعدة تحتاج إلى التوجيه للحفاظ على مسيرته. - نشأ في عائلة متعددة الجنسيات ويعتبر نيمار مصدر إلهام له، لكن يُنصح بالاقتداء بميسي في الالتزام، مع دعم وكيله ومدربه لضمان نجاحه.

أظهر جوهرة برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال (18 سنة)، خريج أكاديمية "لاماسيا"، تفوقاً وإمكانات كبيرة، مما جعل المدرب تشافي هيرنانديز يُصعده إلى الفريق الأول، إذ دخل المراهق بعمر 15 سنة وتسعة أشهر و16 يوماً في الدقيقة 83 أمام نادي ريال بيتيس يوم 29 إبريل/ نيسان عام 2023 بديلاً للنجم الشاب غافي.

واجه اللاعب تحديات كبيرة مبكرة ونافس لاعبين كباراً أصحاب خبرات في النادي والمنتخب، وأظهر صموداً وإصراراً كبيراً على التطور الفني والبدني، وأبرَزَ مهارات فردية فائقة وسرعة انطلاق، ومساهمات في التسجيل والصناعة، ليُعلن عن مشروع نجم كبير ومستقبل باهر بتأثير كبير على مسيرة النادي وإنجازاته: 115 مباراة و29 هدفاً، ولقبا دوري 2023 و2025، وكأس الملك 2025، وسوبر إسبانيا 2025، وأيضاً مع المنتخب: 23 مباراة وستة أهداف، ولقب بطولة يورو 2024 ووصيف دوري أمم 2025.

تعددت إصابات لامين يامال في الفترة الأخيرة، فكانت إصابات عضلية بالفخذ ثم الإصابة المزمنة في منطقة العانة وحدوث احتكاك لعضلات البطن بمنطقة الحوض، وتحتاج إلى حل جذري لأنه لا بد من التكيف والتعايش معها لفترة، مثلما حدث للأسطورة ليونيل ميسي في بدايته أيضاً، مما أدى إلى غياب لامين عن لقاءات برشلونة ولقاءي المنتخب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في تصفيات كأس العالم 2026 أمام اسكتلندا والنرويج.

وتعرض النجم الإسباني لامين يامال لانتقادات كثيرة وتداول أخباره وجديد علاقاته النسائية المتعددة ورحلاته الخاصة بفترة الإجازات والراحة بين المباريات، منها إعلان الانفصال عن المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، بعد ارتباط 13 يوماً وانتشار شائعات ارتباطها بنجم ريال مدريد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، وظهورها المتكرر في المباريات في ملعب مونتجويك، آخرها في لقاء أولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال. سبق ذلك ارتباطه وانفصاله عن أليكس باديلا لأسباب مالية، إذ سُجلت أملاك النجم وراتبه باسم والدته (20 مليون يورو من النادي و8.25 ملايين يورو مداخيل تجارية وإعلانات سنوياً)، كما كانت له علاقة أيضاً مع المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز (30 عاماً) استمرت ثمانية أشهر، وهي التي احتفلت معه بعيد ميلاده الـ18 في 13 يوليو/ تموز الماضي.

أثار الهجوم الذي شنّه اللاعب قبل الكلاسيكو، حين انتقد نادي ريال مدريد واتهمه بعبارة "الريال يسرق ويتذمر"، غضب عشاق ولاعبي النادي الملكي، وأدخله في صراع وضغوط في المباراة مع نجوم النادي الملكي بعد الخسارة (2-1)، وخصوصاً مع داني كارباخال في نهاية المباراة.

نشأ لامين في عائلة من جذور متعددة الجنسيات، إذ انفصلت والدته شيلا إيبانا (صاحبة أصول من غينيا الاستوائية) عن والده منير (من المغرب)، وله شقيق اسمه بارا. عاش فترات كبيرة في أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وكانت جدته فاطيما الأكثر ارتباطاً به، وهي التي أشرفت على تربيته بنسبة كبيرة. يعيش حالياً مع ابن عمه موحا، ويحيط به عدد من الأصدقاء من البيئة المحيطة، وشهدت حياته الكثير من الرحلات بالطائرة الخاصة نحو البرازيل وتركيا وميلانو وشواطئ كرواتيا.

يعتبر لامين يامال البرازيلي نيمار دا سيلفا مصدر الإلهام باتباع أسلوب لعبه، وكذلك طرق استمتاعه بالحياة والصخب على المستوى الشخصي، وهذا مرفوض تماماً. وإن كان يامال يريد أن يحتذي بنجم كبير، فعليه أن يحتذي بميسي، الذي يجب أن يكون القدوة في الالتزام والانضباط والاستمرارية، بنجاح منقطع النظير وإنجازات خالدة خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، مع أرقام قياسية خارقة.

وتجب أن تكون هناك مسؤولية نصح وتوجيه من وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديش (وكيل أعمال كبار النجوم مثل: كريستيانو رونالدو، والإسباني ديفيد دخيا، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، والبرتغالي جواو فيلكس، والمدير الفني جوزيه مورينيو). وكان مدرب برشلونة، الألماني هانسي فليك، قد أكد أن لغة الحوار مستمرة مع اللاعب، وهي أفضل وسيلة لحمايته ودعمه، وأنه لاعب رائع، يشعر ببعض الأوجاع لكنه يبذل جهداً كبيراً وهو في تحسن وقادر على التعامل والتكيف مع الوضع الصحي الحالي.

لامين يامال موهبة كبيرة له مستقبل واعد، وأداؤه الساحر محط أنظار العالم، لكنه يحتاج إلى مزيد من النصح والإرشاد، لأنه إذا استمر على هذا النهج فستكون نهاية مبكرة لنجم يملك مستقبلاً واعداً. وعليه، يجب أن يكون لامين يامال مثل ميسي وليس مثل نيمار.