لامين يامال في مونديال 2026.. ولي العهد الذي ورث "الملك" ميسي

- لامين يامال، النجم الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، قاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم 2026 بعد التغلب على الأرجنتين، ليصبح وريثاً لميسي في عالم كرة القدم. - رغم عدم تسجيله في النهائي، إلا أن يامال أظهر مهارات استثنائية، حيث أكمل 30 مراوغة ناجحة في البطولة، ولم يخسر أي مباراة في اليورو والمونديال. - مسيرته مع برشلونة وطريقة لعبه بالقدم اليسرى ومركز الجناح الأيمن تعزز من مقارنته بميسي، مما جعله يُلقب بـ"ولي العهد".

نجح النجم الشاب لامين يامال (19 عاماً) في المساهمة بحصد منتخب إسبانيا لقب بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء، مساء الأحد، ضمن منافسات المواجهة النهائية للمسابقة الدولية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ورغم أن لامين يامال لم يستطع تسجيل هدفٍ في شباك الأرجنتين، إلا أنه شكل صداعاً حقيقياً لمنافسيه، الذين لم يستطيعوا الحفاظ على لقب المونديال، الذي تحقق في قطر عام 2022، بالإضافة إلى أن موهبة نادي برشلونة استطاع أن يكون "ولي العهد"، الذي ورث عرش "الملك" ليونيل ميسي، بشكل رسمي، لأن "البرغوث" تقدم في العمر (39 عاماً)، وربما لن يشارك رفقة بلاده في بطولة كأس العالم 2030.

لكن أبرز ما يجعل لامين يامال الوريث الشرعي لميسي، هو المسيرة الاحترافية للموهبة مع نادي برشلونة، بالإضافة إلى طريقة اللعب، كونهما يلعبان بالقدم اليسرى، بالإضافة إلى مركز الجناح الأيمن، الذي لعب فيه الأرجنتيني في بداية مسيرته الاحترافية، مع التسديدات من خارج منطقة الجزاء، التي يتميز بها الثنائي، والمراوغات والقدرة على إحراج أكبر اللاعبين في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية.

وخلال مسيرته الدولية، استطاع لامين يامال السير على نفس خطوات ميسي مع منتخب الأرجنتين، بعدما لعب المراهق الشاب دورا في قيادة منتخب إسبانيا نحو لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وحصد لقب مونديال 2026، مع تنصيب نفسه على عرش أفضل المراوغين خلال المسابقة الدولية، لأنه أكمل 30 مراوغة ناجحة، مع عدم تجرعه مرارة الهزيمة في أي مباراة من أصل 12 لقاء خاضها في (اليورو والمونديال).

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ولا يمكن نسيان الصورة التي تم التقاطها في عام 2007، عندما ظهر ميسي وهو يقوم بتحميم طفل رضيع في حوض بلاستيكي صغير، ليتحول ذلك الطفل (يامال) إلى أحد أبرز المواهب الشابة، ويخطف الأنظار إليه وبقوة، بعدما نجح في أن يصبح مراهقاً يلعب رفقة نادي برشلونة ويقود منتخب إسبانيا صوب لقب مونديال 2026، الأمر الذي جعل صحيفة ماركا الإسبانية، تطلق على يامال لقب "ولي العهد" الذي سيرث "الملك" ميسي.