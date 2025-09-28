لامين يامال عاد بعد غياب.. صدارة الليغا قبل قمة الأبطال

- عاد لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، إلى الملاعب بعد غياب بسبب الإصابة، وساهم في فوز فريقه على ريال سوسييداد 2-1 في الجولة السابعة من "الليغا"، مما عزز صدارة برشلونة للدوري الإسباني. - رفض المدرب هانسي فليك المخاطرة بلامين يامال، وطلب من الجهاز الطبي وضع خطة علاج مناسبة، مما ساعد اللاعب على العودة بقوة إلى التشكيلة الأساسية. - بفضل تمريرة يامال الحاسمة لروبرت ليفاندوفسكي، تمكن برشلونة من حصد ثلاث نقاط ثمينة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

عاد نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً) مرة أخرى إلى الملاعب بعد غيابه عدة أسابيع عن خوض المواجهات بسبب الإصابة التي تعرّض لها، لكنه استطاع وضع بصمته، بعدما ساهم في قيادة كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك إلى تحقيق انتصار مستحق على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من "الليغا".

وعانى برشلونة، خلال الفترة الماضية، بسبب غياب نجمه لامين يامال عن الملاعب، سواء في مواجهات الدوري الإسباني أو في اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد الإنكليزي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي تفاقمت أثناء وجوده مع منتخب إسبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

لكن مدرب نادي برشلونة الألماني هانسي فليك رفض المخاطرة نهائياً بالموهبة لامين يامال، بل على العكس تماماً، طلب بشكل مباشر من الجهاز الطبي الاهتمام بوضع فترة علاج مناسبة لصاحب الـ 18 عاماً، الذي التزم بها، وعاد مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، الذي وجد نفسه بحاجة إلى نجمه الصاعد، بعدما عانى كثيراً أمام ريال سوسييداد في الشوط الأول، عقب التعادل بهدف لمثله.

ودخل لامين يامال في الدقيقة الـ58 من عمر الشوط الثاني، لكنه وضع بصمته مباشرة، عندما قدم تمريرة على طبق من ذهب إلى زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي وضعها في شباك حارس مرمى ريال سوسييداد، الذي فشل في التصدي لها عند الدقيقة الـ59، ليحافظ الفريق الكتالوني على النتيجة، ويخطف ثلاث نقاط ثمينة للغاية، قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبفضل ما قدمه لامين يامال في الشوط الثاني بالمباراة أمام ريال سوسييداد، تربع نادي برشلونة على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 19 نقطة، فيما تراجع الغريم التاريخي ريال مدريد إلى المركز الثاني، برصيد 18 نقطة، عقب الخسارة المذلة في لقاء "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في حين تجمد رصيد ريال سوسييداد عند خمس نقاط فقط في المرتبة الـ17.