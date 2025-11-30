لاعب يستغل شجاراً جماعياً ويسجل هدفاً في الدوري التركي

- في مباراة مثيرة بين غازي عنتاب وأيوب سبور، استغل اللاعب إيمانويل بواتينغ شجاراً جماعياً ليسجل هدفاً غير متوقع، حيث ترك الحارس مرماه لمحاولة تهدئة زملائه، مما أتاح لبواتينغ فرصة تسجيل هدفه الأول منذ ستة أشهر. - رغم احتجاجات لاعبي أيوب سبور، احتسب الحكم الهدف قانونياً، مؤكداً أن اللعب لم يتوقف رسمياً، مما أبرز أهمية التركيز والانتباه حتى في اللحظات الفوضوية. - انتهت المباراة بفوز أيوب سبور 2-1، بينما يحتل غازي عنتاب المركز السادس في الدوري بعد 14 جولة.

شهدت نهاية مباراة الدوري التركي بين نادي غازي عنتاب وأيوب سبور مشهداً لم يسبق له مثيل، إذ استغل لاعب شجاراً جماعياً داخل منطقة الجزاء ليتقدم ويسجل هدفاً أثار دهشة المتابعين. وجاءت هذه اللحظة الغريبة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي لُعبت السبت، وانتهت بفوز أيوب سبور على منافسه بنتيجة هدفين مقابل واحد.

وسارت المباراة بطريقة طبيعية، لكن التوتر انفجر فجأة بعدما سجل الفريق الضيف هدفه الثاني ليتقدم بهدفين دون مقابل، حينها ارتفعت حدة الخلافات بين بعض اللاعبين داخل منطقة جزاء أيوب سبور، وسرعان ما تطور الأمر إلى مشادة كلامية ثم تدافع وشجار جماعي شارك فيه أكثر من لاعب من كلا الفريقين، فشغل النزاع جميع اللاعبين تقريباً، حتى الحارس الذي ترك مرماه، حسب ما ظهر في مقطع نشرته قناة "بي إن سبورتس" في نسختها التركية، السبت.

وفي وقت الشجار، قرّر الحكم أن اللعبة ما زالت مستمرة ولم يطلق صافرته لإيقاف اللعب فوراً، ليستغل المهاجم الغاني إيمانويل بواتينغ الفرصة، ويسجل هدف فريقه، غازي عنتاب، بعدما راقب الوضع بذكاء، ولاحظ أن جميع اللاعبين منشغلون بالصراع، وأن حارس مرمى المنافس قد غادر مرماه محاولاً تهدئة زملائه المتشاجرين.

وانطلق بواتينغ بسرعة نحو الكرة المهملة أمام المرمى الفارغ، واستغل الفرصة الذهبية، وركل الكرة بسهولة فائقة لتستقر في الشباك. من جهته، لم يجد الحارس ولا المدافعون الوقت الكافي للعودة أو الاعتراض، ليعلن بواتينغ عن تسجيل هدف تقليص الفارق لغازي عنتاب بطريقة لم يكن يتخيلها أحد، وهو هدفه الأول منذ حوالى ستة أشهر.

واحتسب الحكم الهدف على الفور رغم احتجاجات لاعبي أيوب سبور الذين طالبوا بإلغائه بسبب حالة الفوضى التي سبقت تسجيله، وأكد أن اللعب لم يتوقف رسمياً، وأنه ما كان عليهم الدخول في الشجار. ورغم صحة الهدف من الناحية القانونية، إلا أنه لم يكن كافياً لتجنب خسارة غازي عنتاب للمباراة.

ويحتل فريق غازي عنتاب المركز السادس في جدول الترتيب بعد مرور 14 جولة، بينما يكافح أيوب سبور لتأمين بقائه في الدوري، وستظل هذه اللقطة مثالاً صارخاً على أن اللعب لا يتوقف حتى يُطلق الحكم صافرته، وأن التركيز والانتباه قد يصنعان الفرص حتى في أكثر اللحظات فوضوية.