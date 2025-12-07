لاعب منتخب مصر يوجه رسالة إلى الأردن قبل قمة الحسم

- حسام حسن يعبر عن حسرته بعد تعادل مصر مع الإمارات (1-1) في كأس العرب 2025، ويؤكد على ضرورة القتال في المباراة المقبلة ضد الأردن لضمان التأهل. - يوجه حسن رسالة لمنتخب الأردن، مشيدًا بقوتهم، ويؤكد على استعداد مصر للقتال في المواجهة الحاسمة، مع الأمل في التأهل للدور المقبل. - تقلصت فرص مصر في التأهل بعد جمع نقطتين فقط، مما يجعل الفوز على الأردن ضروريًا للتأهل إلى ربع النهائي، في مواجهة صعبة ضد منافس قوي.

أعرب لاعب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن، عن حسرته بعد نهاية مواجهة "الفراعنة" أمام منتخب الإمارات، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، ووجه رسالة إلى منتخب الأردن، قبل المواجهة الحاسمة بينهما، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما ضمن "النشامى" التأهل إلى الدور ربع النهائي عبر تصدّر المجموعة.

وقال حسام حسن، في تصريحاته بعد المباراة بالمنطقة المختلطة للصحافيين في استاد لوسيل بالدوحة: "نعرف جيداً أنّ النتيجة لم تكن في صالحنا، ولكن الحمد لله لم نخسر المواجهة أيضاً، سنحاول التعويض في المباراة المقبلة. سنبذل جهداً كبيراً في آخر مباراة، يجب أن نُقاتل حتى النفس الأخير، يجب على كل لاعب أن يلعب لقميص مصر على أرض الملعب".

ووجه حسن رسالة خاصة لمنتخب الأردن، قبل مواجهة الحسم في كأس العرب، وقال: "الأردن منتخب قوي ومرشح، وصراحة كل منتخبات البطولة قوية بشكل عام. ولكننا سنُقاتل ضد الأردن، وبعد التأهل إن شاء الله سيكون لنا كلام آخر في الدور المقبل".

ويُذكر أن حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العرب تقلصت بعض الشيء، بعد أن حصد نقطتين فقط من مباراتين، وهذا يفرض عليه الفوز على الأردن في الجولة الأخيرة، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي والمهمة ستكون صعبة بلا شك ضد منافس حصد العلامة الكاملة ويقدم مستويات جيدة.