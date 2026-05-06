لاعب متألق في الدوري الإسباني محطّ أنظار نادٍ قطري

- سامو كوستا، لاعب ريال مايوركا، يبرز كمهاجم مؤثر بتسجيله سبعة أهداف هذا الموسم، مما يجذب اهتمام الأندية قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية، ويجعل الاحتفاظ به تحدياً للنادي. - إدارة مايوركا تواجه صعوبة في الاحتفاظ بكوستا وسط اهتمام متزايد من الأندية، مع تحديد قيمته بين 25 و30 مليون يورو، بينما يحتفظ ألميريا بنسبة 20% من أي عملية بيع مستقبلية. - رغم الاهتمام، يركز كوستا على بقاء فريقه في الدوري الإسباني، بينما تتواصل الأندية القطرية مع مايوركا لاستكشاف فرص التعاقد معه.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن موسم اللاعب البرتغالي سامو كوستا (25 عاماً)، لن يمر بهدوء داخل ريال مايوركا، بعدما تحوّل لاعب الوسط الدفاعي إلى عنصر هجومي مؤثر، مسجلاً سبعة أهداف أكدت تطوره الكبير هذا الموسم وجعلته محط أنظار عدة أندية قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وفي أروقة ملعب سون مويكس، تدرك الإدارة أن الاحتفاظ باللاعب قد يكون صعباً في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته، خصوصاً أنّه يُعد من أبرز الأسماء القابلة للبيع إلى جانب يان فيرجيلي بسعرٍ مرتفع لتعزيز ميزانية النادي، ما يفتح الباب أمام صفقة قد تدر عائداً مالياً مهماً خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت التحركات على الأرض بشكلٍ فعلي، إذ كشفت الصحيفة عن تواصل نادٍ قطري مع إدارة مايوركا عبر مبعوث خاص، عقد اجتماعاً مباشراً مع المسؤولين لمعرفة موقف اللاعب، في وقت حُددت فيه قيمته بما بين 25 و30 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن ألميريا يحتفظ بنسبة 20% من أي عملية بيع مستقبلية. ورغم هذا الاهتمام المبكر، يواصل سامو كوستا تركيزه الكامل على مهمة فريقه في البقاء ضمن دوري الدرجة الأولى، من دون حسم مستقبله حتى الآن، وسط ترقب متزايد لما قد تحمله الأسابيع المقبلة من تطورات بشأن أحد أبرز مفاجآت الموسم الكروي الحالي 2025-2026.

ويضمّ الدوري القطري العديد من اللاعبين المميزين الذين كانوا من أفضل لاعبي القارة الأوروبية لسنوات طويلة، على غرار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، ومتوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي الذي دافع عن ألوان باريس سان جيرمان لسنواتٍ طويلة، كما لا يُمكن نسيان المهاجم الإسباني خوسيلو، والبرازيلي لويس ألبرتو بخبرته لعدّة مواسم مع لاتسيو، وبابلو سارابيا، والألماني يوليان دراكسلر، ومهاجم ميلان سابقاً كريستوف بياتيك.

يُذكر أن سامو كوستا بدأ مسيرته عام 2019 في نادي براغا الثاني، ثم أعير في موسم 2020-2021 لنادي ألميريا الإسباني، الذي تعاقد معه بعدما اقتنع بقدراته، قبل بيعه إلى فريق ريال مايوركا عام 2023، وهو الذي يمتلك في رصيده أربع مباريات دولية مع منتخب البرتغال.