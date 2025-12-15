لاعب كونغولي يعود بمعجزة إلى الدوري الهولندي بعد أيام من الغيبوبة

- عاد اللاعب الكونغولي صامويل باستيان إلى الدوري الهولندي بعد غيبوبة كادت تنهي مسيرته، متحدياً التوقعات الطبية في قصة ملهمة عن الإصرار والإرادة. - خاض باستيان رحلة علاج شاقة، متنقلاً من الكرسي المتحرك إلى العكازات، ليعود تدريجياً إلى الملاعب، محققاً هدفه اليومي في العودة إلى كرة القدم. - منح المدرب داني بويز شارة القيادة لباستيان، تقديراً لرحلة كفاحه، واختار اللاعب تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن كرة القدم تتجاوز النتائج لتروي قصص حياة ملهمة.

حقق لاعب كونغولي معجزة بالعودة إلى الدوري الهولندي بعد أيام من الغيبوبة، في قصة إنسانية نادرة في عالم كرة القدم، بعدما تحدّى لاعب فريق فورتونا سيتارد صامويل باستيان (29 عاماً) كل التوقعات الطبية، وعاد إلى المستطيل الأخضر عقب رحلة قاسية مع جلطة دماغية وغيبوبة كادتا تنهيان مسيرته. ويُعيد هذا المشهد إلى الأذهان معنى الإصرار حين يلتقي الحلم بإرادة لا تنكسر.

واسترجع باستيان تفاصيل الصدمة التي عاشها أواخر إبريل/ نيسان الماضي، حين تعرّض لحادث صحي مفاجئ أدخله في غيبوبة عدة أيام، وسط مخاوف حقيقية من عدم استيقاظه مجدداً، حسب وصف موقع راديو آر إم سي سبورت الفرنسي اليوم الاثنين. وكشف اللاعب أن الأطباء استدعوا عائلته في لحظة مفصلية، بعدما بدت الآمال ضئيلة، قبل أن ينقلب المشهد رأساً على عقب مع بداية تعافٍ بطيء فتح نافذة أمل غير متوقعة.

وخاض لاعب الوسط بعدها مرحلة علاج شاقة في العناية المركزة، قبل أن يُنقل إلى مركز لإعادة التأهيل، إذ واجه تحديات جسدية ونفسية قاسية. واعترف بأنه فقد الكثير، مضيفاً: "فقدت وزني، وانتقلت من الكرسي المتحرك إلى العكازات، في رحلة استنزفت قواي، لكنها صقلت عزيمتي، وجعلت العودة إلى كرة القدم هدفاً يومياً لا يقبل التراجع".

وعاد باستيان إلى الملاعب تدريجياً، ليخوض دقائقه الأولى هذا الموسم في "الإرديفيزي" مع فورتونا سيتارد، وتحولت مشاركته إلى لحظة مؤثرة تجاوزت حدود النتيجة. وعبّر اللاعب عن مشاعره قائلاً: "الأطباء أخبروني قبل أشهر قليلة بأنني لن ألعب مجدداً"، قبل أن يثبت أن المستحيل قد يُهزم حين تتكاتف الإرادة مع العمل.

ومنح المدرب داني بويز شارة القيادة إلى باستيان فور عودته، في إشارة رمزية إلى تقدير النادي رحلة كفاحه، ودعماً معنوياً للاعب عاش أطول مباراة في حياته خارج الملعب. ويؤكد المدرب أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية بعد إعادة تأهيل طويلة، وتُبرز مكانة اللاعب داخل غرفة الملابس.

ويختتم باستيان فصلاً ملهماً باختياره تمثيل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما تدرّج في مدارس بلجيكية، جامعاً بين التجربة الأوروبية والانتماء الأفريقي. ويُعيد حضوره التأكيد أن كرة القدم ليست مجرد نتائج، بل قصص حياة تُلهم الملايين، وتُثبت أن العودة من الغيبوبة إلى أضواء الدوري الهولندي قد تكون أعظم انتصار.