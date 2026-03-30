لاعب كرة إسرائيلي يشارك في العدوان على لبنان

- أثار ظهور لاعب كرة القدم الإسرائيلي مينشا زلكا بزيّ عسكري في العدوان على جنوب لبنان جدلاً واسعاً، مع مطالبات باتخاذ إجراءات ضد فرق الاحتلال من قبل الفيفا. - زلكا، الذي ينشط في نادي هبوعيل خضيرة ويخدم في قوات الاحتياط، ظهر في فيديو يطلق النار ويلقي قنبلة، مما أعاد الدعوات لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. - رغم إدانة الفيفا لانتهاكات الاتحاد الإسرائيلي، اكتفى بفرض غرامة مالية، وسط ضغوط من الاتحاد الفلسطيني ومنظمات حقوقية لاتخاذ إجراءات أقوى.

أثار ظهور لاعب كرة القدم الإسرائيلي مينشا زلكا بزيّ عسكري وهو يشارك ضمن قوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على جنوب لبنان موجة جدل واسعة، وسط مطالبات متزايدة من جماهير ومسؤولين كرويين باتخاذ إجراءات بحق فرق وأندية الاحتلال من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته القناة 14 الإسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يطلق النار من سلاح رشاش ويلقي قنبلة يدوية.

وينشط زلكا، المولود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1990، في صفوف نادي هبوعيل خضيرة، كما يخدم ضمن قوات الاحتياط في لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي، ويظهر في الفيديو إلى جانب جندي آخر داخل مبنى متضرر في منطقة سكنية، بينما يشار إلى أن موقع التصوير يعود إلى إحدى مناطق جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياق أوسع، إذ سبق أن شارك اللاعب نفسه في حرب الإبادة على قطاع غزة وروّج لتلك الجرائم، حيث أمضى فترة طويلة ضمن قوات الاحتياط، وفق ما نقل عن دوف ليبمان، العضو السابق في الكنيست.

وأعاد انتشار الفيديو إشعال الدعوات الموجهة إلى فيفا لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، خاصة بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي في 19 مارس/آذار، والذي أدان الاتحاد الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات متعددة" تتعلق بمكافحة التمييز، مكتفياً بفرض غرامة مالية من دون اتخاذ قرار بالإيقاف، رغم ضغوط من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومنظمات حقوقية.

وفي تصريحات منسوبة للاعب، أكد مشاركته في العمليات داخل لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، قائلاً: "هذه أيام نُعمّق فيها وجودنا داخل لبنان. شاركتُ ضمن قوات الاحتياط. نحن ندمر البنية التحتية وندفع العدو نحو نهر الليطاني لحماية المجتمعات القريبة من الحدود، وأنا فخور بذلك".