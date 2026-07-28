لاعب غاني يتعرّض لعملية سطو في بلجيكا والشرطة تتحرك

- تعرض اللاعب الغاني محمد فوسيني لعملية سطو عنيفة في بروكسل، حيث سُرقت ساعته وهاتفه، وتم القبض على مشتبه به بفضل تصوير الحادثة. - أصدرت النيابة العامة بياناً حول الحادثة، مؤكدة القبض على مشتبه به والعثور على مسروقات في منزله، والتحقيقات لا تزال جارية. - فوسيني، لاعب نادي يونيون سان جيلواز، عاد للتدريبات بعد إصابة في الكاحل، ويستمر عقده مع النادي حتى عام 2028.

تعرّض اللاعب الغاني محمد فوسيني (24 عاماً)، لعملية سطو وحشية في الشارع يوم الأحد الماضي، حيث قام لصوصٌ بسحب مهاجم نادي يونيون سان جيلواز البلجيكي من سيارته بعنف وسرقا ساعته، من بين أشياء أخرى، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على مشتبه به واحد، وتزامن ذلك مع قيام أحد زملائه بتصوير الحادثة التي وقعت في العاصمة بروكسل.

وأكد موقع "HLN" المحلي، الثلاثاء، تفاصيل الحادثة، مشيراً إلى أنّ محمد فوسيني، مهاجم يونيون "المعروف بابتسامته الدائمة"، استقلّ سيارته المتوقفة في شارع لويز ببروكسل حوالي الساعة 6:30 صباحاً يوم الأحد بعد قضاء ليلة في ملهى "بلودي لويس" الليلي، عندما اقترب منه رجلان ملثمان.

وذكر المصدر عينه أن المهاجمين سحبوا اللاعب الغاني من سيارته، وانتزعوا هاتفه الذكي من يده على الفور، ورغم مقاومة فوسيني، لكن اللصوص الخمسة تمكنوا من السيطرة عليه، فقام ثلاثة منهم بخنقه واستولوا على ساعته، وهي من طراز رولكس ديت جست، تُقدّر قيمتها بما بين 8000 و14000 يورو، وفي هذه الأثناء، كان شريكهم يفتش سيارة اللاعب، قبل أن يطلقوا سراحه ويفر الجناة إلى جهة مجهولة.

ووفقاً للمصدر عينه، فإنّ من قام بتصوير الحادثة هو زميله الجديد في الفريق، الجنوب أفريقي ريليبوهيل موفوكينغ، الذي انضمّ حديثاً إلى يونيون سان جيلواز، وبفضل لقطاته، تمكّنت الشرطة من التعرّف بسرعة إلى أحد الجناة.

وقال النادي، الثلاثاء: "إنّ لقطات يوم الأحد الماضي مُروّعة للغاية. وقد نُقل فوسيني إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، حيث تلقّى رعاية ممتازة، ونُعرب عن خالص شكرنا على جهود الجهاز الطبي المتميزة، الإصابات ليست خطيرة، وقد استأنف التدريبات أمس. وبالنظر إلى الظروف، فإنّ الأضرار ليست بالغة، بما في ذلك الإصابة الجسدية. لكن من البديهي أنه مصدومٌ من الأحداث".

وأصدرت النيابة العامة بياناً بشأن الوقائع، الثلاثاء، جاء فيه: "تعرض ثلاثة أشخاص لعملية سطو مسلح أثناء توجههم إلى سيارتهم في بروكسل. ووفقاً للنتائج الأولية للتحقيق، يُزعم أن عدة أشخاص هاجموهم واستولوا على مقتنيات ثمينة، من بينها ساعات وهواتف وأغراض شخصية، وتم التعرف إلى أحد المشتبه بهم والقبض عليه. خلال تفتيش منزله، عُثر على مسروقات مُبلغ عنها، وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق توقيفه. ووجهت إليه تهمة السطو المسلح الذي ارتكبته عصابة، وصدر بحقه أمر قبض، ولا يزال التحقيق القضائي جارياً لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية جميع المتورطين".

وصدر أمر إلقاء قبض بحق المشتبه به، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو محتجز حالياً في سجن هارين، وقال محاميه صامويل: "لا أريد الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن، لأن التحقيق القضائي لا يزال جارياً، من المؤكد أن الضحايا كانوا من رواد الملهى الليلي"، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان موكله يعرف محمد فوسيني مسبقاً، قائلاً: "هذا الأمر يندرج أيضاً ضمن سرية التحقيق. يُدرك موكلي خطورة ما حدث ويشعر بالأسف الشديد"، وبحسب المحامي، فإن الشاب ليس لديه أي سوابق جنائية.

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ويحظى فوسيني بشعبية كبيرة في نادي يونيون، وهو محبوب بين أعضاء الفريق، ويُعتبر من الشخصيات المؤثرة في غرفة الملابس، إذ يلعب هناك منذ عامين، وسبق له حمل ألوان فريقي شتورم غراتس (النمسا) وراندرز (الدنمارك)، قبل انضمامه إلى بلجيكا في صيف 2024، ويمتد عقده حتى عام 2028. وفي 71 مباراة خاضها مع الفريق البلجيكي سجل 14 هدفاً، من بينها هدف في نهائي الكأس قبل بضعة أشهر، مع ذلك، غاب المهاجم السريع عن جزء كبير من الموسم بعد تعرّضه لإصابة في الكاحل خلال فترة الإعداد للموسم.