لاعب ريال مدريد السابق يروي لحظة إصابته رونالدو

كشف مدافع نادي راسينغ دي سانتاندر الحالي ولاعب ريال مدريد السابق مانو هيرناندو (27 عاماً) عن واحدة من أكثر اللحظات طرافة وإحراجاً في مسيرته. إذ تذكر هيرناندو فترة تدريبه مع الفريق الأول للنادي الملكي خلال مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية اليوم السبت.

وأوضح مانو أنه انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2017 وبقي فيها ثلاث سنوات، كما تدرب عدة مرات مع الفريق الأول، وأتيحت له فرصة المشاركة في فترة الإعداد الصيفية مع النجوم الكبار، مثل سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو. وقال هيرناندو مبتسماً: "لقد ركلت كريستيانو عن غير قصد. لم أكن أنوي حتى لمس الكرة، لكن حين رأيت أنه سيصل إليها بالتأكيد، ذهبت للأرض، وفجأة لمست الكرة وارتطمت بكعبه، وقلت يا إلهي، ما الذي فعلته. بعد ذلك لم أعد إلى التدريبات مع الفريق الأول ذلك الموسم، أعتقد كان ذلك في شهر مارس/آذار تقريباً، ولم يكن بقي من الموسم الكثير".

وأضاف: "كريستيانو غادر إلى يوفنتوس ذلك العام، ثم بدأت تظهر أخبار عن الناشئ الذي أفسد مسيرته، وكنت أقول لنفسي يا للهول، ما هذه الدراما. حتى الأخبار التي قالت إنني لم أعد إلى التدريب مع الفريق الأول أو تم استبعادي كلها غير صحيحة. نعم، بقيت ثلاثة أشهر خارج التدريبات، لكن في الصيف عدت، وكانوا يخططون لمشاركتي في فترة إعداد الموسم التالي، لكنني غبت بسبب إصابة". وأراد هيرناندو من خلال حديثه توضيح الحقيقة، وإزالة اللبس حول علاقة هذه الحادثة بمسيرته الاحترافية، مؤكداً أن الأمر كان عرضياً، وأن مسيرته لم تتأثر فعلياً بالواقعة.