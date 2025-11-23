لاعب ريال سوسيداد يخطف الأضواء في الليغا بهدف عابر للقارات

- أندير بارينتشيا، لاعب ريال سوسيداد، أذهل الجماهير بهدف استثنائي من منتصف الملعب ضد أوساسونا، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً في ديربي الباسك، مما رفعهم إلى المركز العاشر في الدوري الإسباني. - بارينتشيا، الذي عاد من إصابة، دخل كبديل في الدقيقة 60 وسجل هدفه الثاني هذا الموسم، و26 في مسيرته، بتسديدة مذهلة تجاوزت حارس أوساسونا سيرجيو هيريرا. - الهدف الذي سجله بارينتشيا يُعتبر من أجمل أهداف الموسم، حيث جمع بين الدقة والقوة، ليصبح لحظة لا تُنسى في مسيرته الاحترافية.

خطف لاعب ريال سوسيداد الإسباني أندير بارينتشيا (23 عاماً)، الأضواء في اللقاء الذي جمع فريقه مع أوساسونا في ديربي الباسك الذي احتضنه ملعب إل سادار مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما وقّع على واحد من أجمل أهداف الموسم في الليغا، فقد بصم اللاعب الشاب على هدف عابر للقارات من منتصف الملعب، في لقطة استثنائية منح بها فريقه انتصاراً ثميناً ارتقى به إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وصنع بارينتشيا لحظة لن تُنسى في مسيرته الاحترافية، حين سجل هدفاً يصعب تخطيه كأجمل لقطة في مشواره، بعد أن فاجأ حارس مرمى أوساسونا سيرجيو هيريرا، بتسديدة مذهلة من منتصف الملعب، لتصبح الكرة خارج متناول الأخير تماماً، علماً أن لاعب ريال سوسيداد لم يشارك أساسياً، بعد أن عاد لتوه من غياب دام أسبوعين إثر الضربة القوية التي تعرض لها في الديربي السابق أمام أتلتيك بلباو مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه دخل في الدقيقة 60 ليضفي لمسته الخاصة ويقلب مجريات اللقاء رأساً على عقب.

وفي الوقت الذي أضاع فيه أويارزابال وكارلوس سولير أخطر الفرص دون حسم اللقاء، التقط بارينتشيا الكرة في نصف ملعب فريقه، ثم لعب جملة ثنائية مع أحد زملائه، قبل أن يُلاحظ تقدم سيرجيو هيريرا عن مرماه، ليفاجئ الجميع بتسديدة قوية فور عبوره خط المنتصف، وارتفعت الكرة فوق حارس المرمى واستقرت في شباك الفريق الأحمر في الدقيقة 82، مانحة ريال سوسيداد أفضلية مريحة وحاسمة في هذا الديربي.

ورفع بارينتشيا رصيده إلى هدفه الثاني هذا الموسم في الدوري الإسباني، والـ15 له في دوري الأضواء، والهدف رقم 26 في مسيرته الاحترافية عبر جميع المسابقات، وبلا شك، يُعد هذا الهدف الأكثر جمالاً وصعوبة في مشواره، ومن الصعب أن يجد ما يتجاوزه مستقبلاً، لما جمعه من دقة وقوة ولمسة فنية مميزة في الطريقة التي استقرت بها الكرة داخل شباك أوساسونا.