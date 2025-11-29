- تأكد غياب نعيم السليتي عن كأس العرب 2025 بسبب إصابة في أوتار الركبة، واستبداله بسيف الدين الجزيري من نادي الزمالك، رغم محاولاته للعودة سريعاً للملاعب. - المدير الفني سامي الطرابلسي قرر ضم الجزيري كمهاجم جديد بعد رفض نادي دينامو ماخشكالا تحرير حازم المستوري، مع تثبيت عمر العيوني وريان عنان في مركز الجناح الأيمن. - مخاوف من غياب الظهير الأيمن معتز النفاتي بعد إصابته في الدوري السويدي، والجهاز الطبي يتواصل مع اللاعب وفريقه لتحديد وضعه الصحي.

تأكد غياب نجم منتخب تونس لكرة القدم، نعيم السليتي (33 عاماً)، عن بطولة كأس العرب لكرة القدم، فيفا قطر 2025، التي ستبدأ بعد غدٍ الاثنين، وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بسبب معاناته من الإصابة على مستوى أوتار الركبة.

وأعلن الاتحاد التونسي، في بيان رسمي، اليوم السبت، خروج محترف نادي الشمال القطري، من القائمة، وتعويضه بمهاجم نادي الزمالك المصري، سيف الدين الجزيري، وذلك بسبب إصابة السليتي على مستوى أوتار الركبة، التي ستحرمه من خوض منافسات البطولة، رغم وجوده إلى جانب رفاقه في مقر إقامة "نسور قرطاج" بالدوحة، إلا أنّه اكتفى بالركض على انفراد في التدريبات، ولم يشارك تماماً مع باقي اللاعبين.

وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن السليتي عبّر عن رغبته في البقاء مع الفريق، وحاول التحامل على الإصابة، بهدف العودة سريعاً إلى الملاعب، حتى وإن كان ذلك خلال الأدوار الإقصائية، في حال تجاوز منتخب تونس مرحلة المجموعات، ما يعكس حماسه الكبير من أجل تمثيل بلده في هذه المسابقة المهمة، قبل أن تشير الكشوفات الطبية الأخيرة إلى استحالة مواصلته المشوار في كأس العرب.

وبعد طرح بعض الأسماء لتعويض السليتي في مركز الجناح الأيمن، مثل لاعب الصفاقسي، إياد بالوافي، وأيمن الحرزي من الاتحاد المنستيري، ولاعب النجم الساحلي، راقي العواني، ومحترف نادي الشارقة الإماراتي، فراس بالعربي، قرر المدير الفني، سامي الطرابلسي، في نهاية الأمر استغلال فرصة التعويض، لضم مهاجم جديد وهو الجزيري، خصوصاً بعد رفض نادي دينامو ماخشكالا الروسي تحرير اللاعب حازم المستوري، قبل يوم 8 ديسمبر المقبل.

وسيكون الجزيري المهاجم الثاني إلى جانب فراس شوّاط، ليثبت الطرابلسي بذلك كلاً من عمر العيوني وريان عنان في مركز الجناح الأيمن، فيما تسود المخاوف داخل منتخب تونس من إمكانية غياب الظهير الأيمن، معتز النفاتي، عن البطولة، بعد إصابته في لقاء لفريقه نوركوبينغ ضمن منافسات الدوري السويدي، اليوم السبت، وقد أجرى الجهاز الطبي للمنتخب اتصالات مع اللاعب وفريقه لتحديد وضعه الصحي، الذي سيكون حاسماً في مسألة انضمامه إلى المنتخب، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد".