لاعب تركي تحت الإقامة الجبرية بعد تورطه في قضية تلاعب بالبورصة

هزت الأوساط الرياضية والاقتصادية في تركيا أنباء عن تورط لاعب كرة قدم دولي تركي سابق في قضية تلاعب واسعة بسوق الأوراق المالية (البورصة)، وأصدرت السلطات القضائية قراراً بوضع اللاعب، غوخان غونول (40 عاماً) تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب اعتقالات أخرى شملت شخصيات معروفة، أبرزها خبير الخدع السحرية عارف غفوري.

وبدأت القضية بتحقيق شامل أجرته النيابة العامة في إسطنبول مع لاعب تركي بالتعاون مع مديرية مكافحة الجرائم المالية، وفقاً لما نشرته صحيفة ميديا سكوب التركية، أمس الأربعاء، بعد رصد تقلبات غير عادية وحركات أسعار مصطنعة على أسهم مؤسسة تركية مُدرجة في بورصة إسطنبول.

وكشفت التحقيقات عن شبكة تضم 25 مشتبهاً بهم متورطين في التلاعب بالأسهم بناءً على معلومات ومضاربات غير مشروعة، بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية وإلحاق الضرر بالمستثمرين الصغار. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس منظمة إجرامية والاحتيال في سوق الأوراق المالية عن طريق التلاعب بالمعلومات.

وبعد سلسلة من عمليات المداهمة التي شملت إسطنبول وعدة مقاطعات أخرى، تم توقيف 12 شخصاً وإحالتهم على المحكمة. وعقب الاستجوابات التي أجراها قاضي محكمة الصلح الجنائية، صدرت قرارات مهمة مثل وضع غوخان غونول، تحت الرقابة القضائية على شكل إقامة جبرية ومنعه من مغادرة البلاد، واعتقال سبعة أشخاص ووضعهم في السجن، كان من بينهم خبير الخدع السحرية الشهير عارف غفوري.

ويُعد غوخان غونول أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم التركية الحديثة، إذ لعب لسنوات طويلة مع أندية عملاقة مثل فنربخشة وبشكتاش ومثل المنتخب التركي. وقد أثارت أنباء تورطه صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية التي اعتادت على متابعة مسيرته الكروية.

وأكد بيان النيابة العامة على استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين المتبقين في القضية. وتمثل هذه العملية خطوة مهمة في جهود السلطات التركية لمكافحة التلاعب والاحتيال في الأسواق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية التي تخلق فقاعات أسعار مصطنعة.