لاعب بيسبول يُتابع خوض مباراة رغم إصابة غريبة قبل خضوعه لجراحة

- تعرض جوشوا كورودا-غراور، لاعب أوكلاند أثليتكس، لإصابة نادرة في الخصية بعد ارتطام كرة بفخذه خلال مباراة ضد أريزونا دايموندباكس، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً. - رغم الإصابة، عاد كورودا-غراور للمباراة وساهم في فوز فريقه 5-2، وأكدت الفحوصات الطبية لاحقاً تعرضه لتمزق في الخصية، لكن العملية الجراحية تكللت بالنجاح. - حالات مشابهة حدثت سابقاً، مثل إصابة تشيزهولم جونيور وأدريان بيتلري، حيث أكمل الأخير المباراة وسجل هدف الفوز رغم النزيف الداخلي.

عاش لاعب فريق أوكلاند أثليتكس الأميركي (بيسبول)، جوشوا كورودا-غراور (23 عاماً)، لحظاتٍ عصيبة بعد تعرّضه لإصابة غريبة إثر كرة مباشرة ارتطمت بمنطقة الفخذ خلال مواجهة فريقه أمام نظيره أريزونا دايموندباكس ضمن دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، مما أدّى إلى خضوعه لتدخلٍ جراحي عاجل بعد نهاية المواجهة بساعات قليلة.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الأميركية، أمس الأربعاء، أن اللاعب سقط أرضاً بسبب الإصابة، ثم تلقى العلاج داخل أرضية الميدان من الجهاز الطبي، وبالفعل تابع المباراة بشكلٍ غير متوقع، حين عاد في نهاية الشوط الخامس، ثم خرج من الملعب في الشوط السادس، لكنه ساهم في الفوز بنتيجة 5-2، لكن الصدمة كانت حين كشفت الفحوصات الطبية تعرّضه لتمزقٍ في الخصية استدعى عملية جراحية.

وقال نادي أوكلاند أثليتكس (بيسبول) في بيان رسمي أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن اللاعب حالياً يحظى بمتابعة من الكوادر الطبية، إذ أكد المدير الفني، مارك كوتساي بعد زيارته في المستشفى: "معنوياته عالية، كان يمزح كعادته، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وأظن أنّه قد يكون اللاعب الوحيد في التاريخ الذي تعرّض لإصابة في الخصية ثم واصل اللعب، وسجل ضربة ناجحة وأكمل نصف شوطٍ إضافياً في الدفاع".

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وفي حالات سابقة قليلة تعرّض لاعب نيويورك يانيكز جاز، تشيزهولم جونيور، الشهر الماضي، لإصابة مشابهة بعد ارتداد الكرة إلى منطقة الفخذ لكنه غادر الملعب مباشرة من شدّة الألم، بينما شهد عام 2009 واحدة من أشهر الحالات، حين عاش النجم أدريان بيتلري نفس الموقف لكنه أكمل المواجهة وسجل هدف الفوز لفريقه، واستغرقت فترة تعافيه نحو أسبوعين بسبب النزيف الداخلي.