لاعب بوسني يتفوّق على ميسي ويامال في قائمة تاريخية يتصدّرها بيليه

- حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزًا مهمًا على قطر بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026، حيث سجل كريم ألايبيغوفيتش هدفًا مميزًا جعله ثامن أصغر هداف في تاريخ البطولة بعمر 18 عامًا و276 يومًا، متجاوزًا بذلك ليونيل ميسي ولامين يامال. - تصدر بيليه قائمة أصغر هدافي كأس العالم بعمر 17 عامًا و239 يومًا، يليه مانويل روساس وغافي، بينما دخل ألايبيغوفيتش التاريخ بتسجيله هدفه في البطولة بعمر 18 عامًا و276 يومًا. - أنهى منتخب البوسنة والهرسك دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، محققًا التعادل مع كندا، والخسارة أمام سويسرا، والفوز على قطر، مع أمل التأهل كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.

أنهى منتخب البوسنة والهرسك دور المجموعات في كأس العالم 2026، بالفوز على قطر (3-1)، وسجل الهدف الأول من الأهداف الثلاثة التي حسمت الفوز، جناح فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، كريم ألايبيغوفيتش، متجاوزاً بذلك رقم ليونيل ميسي ولامين يامال.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الخميس، فقد أصبح البوسني ثامن أصغر هداف في تاريخ كأس العالم، مسجلاً هدفه الأول وهو في الثامنة عشرة من عمره و276 يوماً. وبهذا الإنجاز، تجاوز رقم ميسي، الذي سجل هدفه الأول في الثامنة عشرة من عمره و357 يوماً في مباراة ضد صربيا والجبل الأسود في كأس العالم 2006، والنجم الإسباني يامال، الذي يحتل المركز التاسع بعمر 18 عاماً و343 يوماً، بعد هدفه ضد السعودية في النسخة الحالية. ولا يزال بيليه متصدراً القائمة برقم قياسي بلغ 17 عاماً و239 يوماً، حققه في كأس العالم 1958 في السويد. وجاء هدف ألايبيغوفيتش الذي منحه هذا التميز في الدقيقة 28 من الشوط الأول، عندما سدد من خارج منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس القطري محمود أبو ندى.

وسجل ألايبيغوفيتش هدفه الأول في العرس العالمي، بعدما رسخ مكانته لاعباً أساسياً في تشكيلة سيرغي بارباريز، حيث شارك اللاعب أساسياً ولعب التسعين دقيقة كاملة في المباراة ضد سويسرا، والتي انتهت بخسارة البوسنة والهرسك 1-4. وبالانتصار في اللقاء الأخير، تقدمت البوسنة إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، على أمل التأهل بوصفها أحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث. وحتى الآن، حققت البوسنة النتائج الثلاث الممكنة في دور المجموعات: التعادل مع كندا في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم، والخسارة أمام سويسرا، والفوز على قطر.

أصغر هدافي كأس العالم من ضمنهم ميسي

يتصدر القائمة الأسطورة البرازيلية بيليه بعدما سجل هدفه الشهير بعمر 17 عاماً و239 يوماً، ويأتي بعده المكسيكي مانويل روساس الذي هزّ الشباك وهو في الثامنة عشرة من عمره و93 يوماً، ثم الإسباني غافي بعمر 18 عاماً و110 أيام. ويضمّ سجل أصغر الهدّافين، اسم السنغالي إبراهيم مباي الذي سجّل في المونديال بعمر 18 عاماً و143 يوماً، يليه الإنكليزي مايكل أوين الذي حقق إنجازه بعمر 18 عاماً و190 يوماً.

كما يظهر اسم الروماني نيكولاي كوفاتش الذي سجل هدفه المونديالي وهو في سن 18 عامًا و197 يوماً، ثم الروسي دميتري سيتشيف بعمر 18 عاماً و231 يوماً. وضمن الجيل الجديد، دخل البوسني كريم ألايبيغوفيتش التاريخ بتسجيله هدفه في كأس العالم بعمر 18 عاماً و276 يوماً، متقدماً على الإسباني لامين يامال الذي سجل بعمر 18 عاماً و343 يوماً، فيما يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية هذه القائمة، بعدما أحرز أول أهدافه المونديالية وهو في عمر 18 عاماً و357 يوماً.