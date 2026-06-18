لاعب الكونغو الديمقراطية عن رونالدو: لم نضع خطة لإيقافه بسبب سنه

- في مواجهة تاريخية بكأس العالم 2026، تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع البرتغال (1-1)، حيث لم تُعد خطة خاصة لإيقاف كريستيانو رونالدو، وفقاً للاعب نغالايل موكاو. - موكاو أشار إلى أن رونالدو لم يعد في أوج عطائه، لكنه لا يزال يُعتبر من أعظم اللاعبين في التاريخ، مع احترامه الكبير له، خاصة وأنه يشارك في كأس العالم للمرة السادسة. - رونالدو واجه صعوبة في المباراة، حيث لم يُسجل أي هدف في آخر عشر مباريات كبرى، مما زاد من الانتقادات حول أدائه.

تحدث لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، نغالايل موكاو (21 سنة)، عن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والذي واجهه في المباراة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، والتي انتهت بنتيجة مُميزة وتاريخية بالتعادل (1-1)، والتي خطف الكونغو على إثرها نقطة ذهبية.

وأكد لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، نغالايل موكاو (21 سنة)، أن الجهاز الفني لم يُعد خطة خاصة لإيقاف كريستيانو رونالدو، وذلك رداً على سؤال من أحد صحافيي قناة "تي أن تي سبورتس" في المنطقة المخصصة للصحافيين، والذي سأله إن كان المدرب وضع خطة خاصة لمواجهة النجم البرتغالي الهداف خلال مواجهة البرتغال.

وقال موكاو عن خطة خاصة لإيقاف رونالدو وكأنه يستخف به: "ليست موجودة، بصراحة، لأننا نعلم أنه لم يعد اللاعب نفسه الذي كان عليه في أوج عطائه. تقدّم في السن قليلاً الآن. لكنه يبقى أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وعليه أكنّ له احتراماً كبيراً"، في إشارة إلى المهاجم الذي يكبره بضعف عمره تقريباً (41 عاماً) والذي شارك في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي يتشاركه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وعانى رونالدو كثيراً في مواجهة منتخب الكونغو إذ لم يُسدد سوى ثلاث كرات وجميعها خارج إطار المرمى، الأمر الذي رفع من مستوى الانتقادات تجاهه حول مساهمته مع منتخب البرتغال مؤخراً، خصوصاً أن "الدون" لم يُسجل أي هدف في آخر عشر مباريات في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، منذ هدفه الوحيد الذي سجله أمام غانا في مونديال 2022، وكان من ركلة جزاء آنذاك، مع العلم أن رونالدو سجل 143 هدفاً في 222 مباراة دولية.