لاعب الإكوادور يرتكب المحظور.. طرد ثانٍ في المونديال بسبب تغطية الفم

- في مباراة كأس العالم 2026 بين الإكوادور والمكسيك، تعرض اللاعب بييرو هينكابي للطرد بسبب تغطية فمه أثناء حديثه مع لاعب مكسيكي، مما أدى إلى خسارة الإكوادور 2-0. - الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش استخدم تقنية الفيديو لتأكيد الخطأ، وطبق قانون الفيفا الجديد الذي ينص على الطرد المباشر لأي لاعب يغطي فمه خلال الحديث مع منافس. - هذا الطرد هو الثاني في البطولة بسبب تغطية الفم، بعد طرد لاعب باراغواي ميغيل ألميرون في مباراة سابقة ضد تركيا.

ارتكب لاعب منتخب الإكوادور بييرو هينكابي، المحظور خلال مواجهة بلاده لمنافسه منتخب المكسيك، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي خسرتها الإكوادور، اليوم الأربعاء، بهدفين نظيفين، وذلك بسبب تغطية الفم خلال حديثه مع أحد لاعبي المنتخب المكسيكي، لتُطبّق عليه عقوبة من حكم المواجهة.

وفي الدقيقة الـ90+5، وعندما كانت المواجهة التي أقيمت فجر الأربعاء تتجه نحو النهاية بفوز منتخب المكسيك على منتخب الإكوادور بهدفين نظيفين، أوقف حكم المواجهة السلوفيني، سلافكو فينتشيتش، اللعب، وعاد إلى تقنية الفيديو "الفار" لمراجعة لقطة ارتكب فيها لاعب الإكوادور، بييرو هينكابي، المحظور عبر تغطية فمه وتوجيه كلمات إلى لاعب منتخب المكسيك، يوهان فاسكيز، في لقطة جديدة شهدتها كأس العالم 2026 بعد طرد لاعب منتخب باراغواي، ميغيل ألميرون، وتفادي النجم الإنكليزي، جود بيلنغهام، الطرد رغم تغطيته فمه أيضاً.

وراجع الحكم السلوفيني لقطة لاعب منتخب الإكوادور، عبر تقنية الفيديو، ليتأكد أن اللاعب فعلاً ارتكب خطأً في هذه اللقطة، وليتوجه نحو اللاعب مباشرةً ويرفع البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه ويطرده من المباراة. وطبّق الحكم القانون في هذه اللقطة، بعد أن كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، أنّ أي لاعب يُغطي فمه خلال الحديث مع لاعب منافس على أرض الملعب، سيتعرّض للطرد المباشر.

وأمسى هذا الطرد الثاني في بطولة كأس العالم 2026 بسبب لقطة تغطية الفم بعد لاعب منتخب باراغواي، ميغيل ألميرون، الذي طُرد من المباراة أمام منتخب تركيا في دور المجموعات بالبطولة، بسبب تغطية فمه خلال الحديث مع لاعب تركي في لقطة حدثت عند الدقيقة الـ45+3، ليتجه الحكم نحوه بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو ويرفع البطاقة الحمراء مباشرةً في وجهه.