لاعب أميركي يفقد أعصابه ويحوّل مباراة تنس إلى فوضى في فرنسا

شهدت بطولة تحدي فرنسا فيلا للتنس حادثة مثيرة للجدل، بعد أن فقد اللاعب الأميركي تريستان بوير (25 عاماً) أعصابه بشكل لافت خلال مباراته أمام نظيره الإيطالي دانييلي رابانييتا (19 عاماً)، اليوم الثلاثاء.

وجاءت الواقعة في اللحظات الحاسمة من المجموعة الثانية للبطولة التي أقيمت في فرنسا حين كان بوير متأخراً بعد خسارته المجموعة الأولى، قبل أن يرتكب خطأ بإرسال الكرة خارج الملعب، ما منح منافسه نقطة تقدّم مهمة. وعقب ذلك، قام اللاعب بحركة انفعالية تمثلت في ضرب مضربه، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إصدار إنذار سلوكي اعتُبر بمثابة نقطة جزائية.

وفجّر هذا القرار غضب بوير، المصنف 257 عالمياً، إذ تحطّم مضربه على كرسي الحكم ووجّه له عبارات غاضبة، قائلاً: "أنت غبي"، ثم واصل الانفعال داخل الملعب، قبل أن ينهال على الحكم بعبارات احتجاج شديدة ويغادر الملعب وسط أجواء مشحونة. وبسبب العقوبة، احتُسبت نقطة إضافية حاسمة، ليحسم الإيطالي رابانييتا المواجهة بنتيجة 6-4 و7-5، ويتأهل إلى الدور المقبل حيث يلتقي الألماني ماكس شونهوس.

وشهدت بطولة سان دييغو المفتوحة العام الماضي مشاهد مشابهة، عندما تلقى بوير تحذيراً بسبب تجاوزه الوقت المحدد لضربة الإرسال في منتصف المباراة، فانفجر غضباً في وجه الحكم الرئيسي، وحطّم مضربه قبل أن يغادر الملعب. يُذكر أن بوير سبق له الظهور في بطولات كبرى، أبرزها مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام الماضي، حيث واجه لاعب أستراليا أليكس دي مينور، كما أثار حينها اهتماماً إعلامياً بعد حديثه عن ظروف شخصية صعبة مرتبطة بحرائق لوس أنجليس.