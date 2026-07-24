لاعب أستراليا من مونديال 2026 إلى السقوط في فحص المخدرات

- أوقفت شرطة سيدني لاعب منتخب أستراليا، كريستيان فولباتو، بسبب قيادته بسرعة زائدة وتناوله الكوكايين، مما أدى إلى تعليق رخصة قيادته الدولية لمدة ستة أشهر. - فولباتو، الذي يلعب لنادي ساسوولو الإيطالي، اختار تمثيل أستراليا في كأس العالم 2026 بعد أن مثل إيطاليا في الفئات العمرية، وشارك في ثلاث مباريات مع المنتخب الأسترالي. - مدربه السابق، توني باشا، أكد أن فولباتو نفى تناول الكوكايين، معبراً عن صدمته من الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه.

أوقفت شرطة مدينة سيدني لاعب منتخب أستراليا الأول، كريستيان فولباتو (22 سنة)، بسبب قيادة سيارته بسرعة زائدة، وهي الحادثة التي تسببت بتوقيفه بجُرمٍ آخر بعد حوالى أسبوعين من نهاية مشواره مع المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم 2026، والتي غادرها من دور الـ32.

وذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان رسمي أن رجلاً يبلغ من العمر 22 سنة، حددته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع بأنه لاعب منتخب أستراليا، فولباتو، المحترف في إيطاليا، ضُبط وهو يقود بسرعة زائدة مرتين خلال الليل، وتبين أنه تناول مادة الكوكايين، وفقاً لما زعمته الشرطة، وهو الذي اجتاز في المرة الأولى اختبار الكحول على جانب الطريق، وتلقى مخالفة مرورية قبل أن يجري توقيفه مرة أخرى بعد ساعتَين.

وفي هذه المرة خضع لفحص مخدرات، وجاءت النتيجة إيجابية للكوكايين، بحسب الشرطة التي أرسلت عينة ثانية لإجراء مزيد من التحاليل، وذكرت الشرطة في بيانها "جرى تعليق رخصة قيادته الدولية لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى سحب امتياز القيادة الخاص به في ولاية نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني الأسترالية".

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ويلعب فولباتو مع نادي ساسوولو الإيطالي وخاض ثلاث مباريات مع منتخب أستراليا في بطولة كأس العالم 2026، وهو الذي اختار تمثيل منتخب أستراليا بدلاً من إيطاليا قبل وقت قصير من انطلاق بطولة مونديال أميركا وكندا والمكسيك، وكان فولباتو وُلد في مدينة سيدني الأسترالية من والدين إيطاليَين، وسبق أن مثل جميع منتخبات إيطاليا في الفئات العمرية، ولكنه اختار تمثيل منتخب أستراليا الأول في النهاية.

وعن قضية الاحتجاز بسبب المخدرات كشف المدرب، توني باشا، الذي أشرف على تدريب فولباتو قبل انتقاله إلى إيطاليا وما زال يُعد مرشداً له، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، الجمعة، أنّ لاعب الوسط الهجومي نفى تناول الكوكايين أو أي مادة محظورة أخرى، وقال باشا "كان مصراً على أنه لم يلمس المخدرات. صُدم فعلاً. وأنا أيضاً مصدوم لأن الأمر اتهام خطير".