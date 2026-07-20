- تجاهل مدافع الأرجنتين كريستيان روميرو مصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، مما أثار تساؤلات حول دوافعه، خاصة بعد مصافحته لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم. - عانى روميرو من مباراة نهائية محبطة، حيث اضطر لمغادرة الملعب مبكرًا بسبب الإصابة، وشاهد من مقاعد البدلاء خسارة الأرجنتين للقب الذي حققوه في 2022. - فشل منتخب الأرجنتين في تهديد مرمى إسبانيا طوال المباراة، بينما سجل فيران توريس هدف الفوز لإسبانيا، مانحًا إياهم النجمة الثانية في تاريخهم.

تجاهل أحد مدافعي منتخب الأرجنتين مُصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 عاماً)، أثناء مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزهم في المواجهة النهائية بهدف مقابل لا شيء، أمس الأحد.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الاثنين، أن مدافع منتخب الأرجنتين كريستيان روميرو تسلم الميدالية الفضية، التي حصل عليها من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، وصافحه قبل أن يمرّ أمام رئيس الولايات المتحدة من دون أن يمد يده لمصافحته أو حتى يلتفت إليه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحتملة الأخرى لتجاهل اللاعب لمصافحة ترامب بخلاف الحزن على الخسارة؟ هل هناك سوابق لمواقف مشابهة بين لاعبين ورؤساء دول في مناسبات رياضية كبرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد الموقع أن مدافع منتخب الأرجنتين تجاهل ترامب وحده، لأنه صافح رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، التي كانت تقف إلى جانب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان تجاهله للرئيس الأميركي متعمداً أم أنه جاء بسبب حزنه من الخسارة على يد إسبانيا، التي حصدت لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

كما عانى كريستيان روميرو أيضاً من مباراة نهائية محبطة على أرض الملعب، لأن مدافع نادي توتنهام الإنكليزي اضطر إلى مغادرة ملعب "ميتلايف" مُبكراً بعد سقوطه قبل استراحة الشوط الثاني، حيث تلقى نجم منتخب الأرجنتين العلاج فوراً على أرض الملعب، وجرى استبداله في الدقيقة الـ70، ليجلس على مقاعد البدلاء ويشاهد رفاقه يخسرون اللقب، الذي حققوه في نسخة قطر عام 2022.

بعيدا عن الملاعب ترامب يعرض على دي لافوينتي تدريب المنتخب الأميركي

يذكر أن منتخب الأرجنتين عانى كثيراً طوال الشوط الأول والثاني من عمر المواجهة النهائية، بعدما فشل رفاق القائد ليونيل ميسي في إطلاق أي تسديدة بين العارضة والقائمين باتجاه حارس المرمى أوناي سيمون، الذي كان خارج المشهد بشكل كامل في الأوقات الأصلية، فيما نجح فيران توريس في تسجيل الهدف الوحيد، الذي أهدى "لاروخا" النجمة الثانية في تاريخهم.