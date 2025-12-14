لاعب أرجنتيني سابق: أمي رفضت فكرة لعبي مع ريال مدريد

- اعترف خوان إسنايدر برفض والدته عودته إلى ريال مدريد بعد استغناء النادي عنه في 1993، رغم تألقه مع ريال سرقسطة وتسجيله 29 هدفاً في موسمين. - بعد موسم مع ريال مدريد، انتقل إسنايدر إلى أتلتيكو مدريد وسجل 16 هدفاً في 36 مباراة، ثم لعب مع إسبانيول ويوفنتوس قبل العودة إلى سرقسطة على سبيل الإعارة. - اختتم إسنايدر مسيرته في ريفر بليت عام 2005، وحقق هدفاً لا يُنسى مع سرقسطة ضد أرسنال في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1995.

اعترف النجم الأرجنتيني السابق، خوان إسنايدر (52 عاماً)، برفض والدته فكرة رؤيته يلعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، لأن الإدارة استغنت عنه في عام 1993، ما جعله يرحل إلى ريال سرقسطة، الذي لعب معه لمدة موسمين، وشارك في 61 مباراة، وتمكن من تسجيل 29 هدفاً في شباك منافسيه بجميع البطولات المحلية والقارية.

وقال خوان إسنايدر في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت: "عندما علمت أنني سأرحل إلى سرقسطة، أدركت من البداية صعوبة العيش في تلك المدينة، لأنني أعرف أن سكان بعض المدن لا يحبون كرة القدم. في بداية رحلتي معهم لم أكن صبوراً والمشجعون كذلك، إلا أن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لي، وأصبحت أحبهم ويحبوني، وبإمكانكم سؤال الجميع عني، والإجابة أعرفها منذ الآن".

وتابع قائلاً: "تواصلت معي إدارة ريال مدريد في عام 1995، وطلبت مني العودة مرة أخرى إلى الفريق الملكي، لكن والدتي رفضت الفكرة تماماً، وذكّرتني بأنهم استغنوا عني قبل عامين فقط، ولم يشفع لي كوني ابن الأكاديمية في البقاء، وتحدثت عن سعادتي في سرقسطة، وكيف استطعت التأقلم مع المدينة، والناس تحبني وتهتف باسمي في المدرجات، لكنني أبلغتها بأن هذه الخطوة مهمة للغاية، والأموال التي سأحصل عليها كبيرة، وبإمكاني شراء منزل خاص لها".

ورحل خوان إسنايدر بعد موسم وحيد مع ريال مدريد إلى غريمه التاريخي أتلتيكو مدريد في عام 1996، ولعب مع "الروخيبلانكوس" في موسمين، واستطاع تسجيل 16 هدفاً خلال 36 مواجهة في جميع المسابقات، ثم ذهب في عام 1997 إلى إسبانيول، وفي عام 1999 حصل على فرصة اللعب خارج إسبانيا، وتحديداً في إيطاليا مع يوفنتوس، الذي شارك معه في 16 مواجهة فقط.

وبعد موسم وحيد في الكالتشيو، طلب خوان إسنايدر العودة إلى ريال سرقسطة، الذي حصل عليه على سبيل الإعارة، وشارك معه في 17 مواجهة وسجل 11 هدفاً في جميع البطولات، ليتنقل بعدها بين عدد من الأندية الأوروبية، ثم عاد إلى الأرجنتين، حتى يخوض المغامرة برفقة ريفر بليت عام 2002، قبل أن يقرر وضع حد لمسيرته الاحترافية في عام 2005، ليتوجه بعدها إلى عالم التدريب.

ويملك خوان إسنايدر هدفاً لا يمكن نسيانه، لكنه لم يسجله مع ريال مدريد الإسباني، بل مع ريال سرقسطة، عندما استطاع تسجيل هدف عالمي في شباك أرسنال الإنكليزي، الذي تجرع مرارة الهزيمة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1995.