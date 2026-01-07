لاعبو نيجيريا يهددون بمقاطعة التدريبات قبل مواجهة الجزائر

- يواجه منتخب نيجيريا أزمة داخلية تهدد استعداده لمواجهة الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث قرر اللاعبون مقاطعة التدريبات احتجاجاً على تأخر صرف المكافآت، مما يزيد من تعقيد وضع "السوبر إيغلز" في هذه المرحلة الحاسمة. - انضم الجهاز الفني للاعبين في الاحتجاجات، مهددين بعدم السفر إلى مراكش لمواجهة الجزائر، مما يضع الفريق في حالة ارتباك، خاصة بعد الخلاف بين نجميه فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان. - يحافظ منتخب الجزائر على تركيزه بعد فوزه على الكونغو، مستعداً لاستغلال أي توتر نفسي لدى نيجيريا، مما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل أجواء مشحونة.

هدّد منتخب نيجيريا بمقاطعة التدريبات، قبل مواجهة الجزائر، في قمة نارية مرتقبة ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا 2025، إذ اتخذ اللاعبون إجراءات تصعيدية تجاه اتحاد الكرة، قد تتحول إلى خطوات عملية على أرض الواقع، في فترة حاسمة من المنافسة، لتزيد معاناة "السوبر إيغلز" من المشكلات التي ظهرت داخل الملعب وخارجه.

وكشفت صحيفة ويست فرانس الفرنسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن صحافيين نيجيريين، أن منتخب "النسور الخضراء" بقيادة نجمه فيكتور أوسيمين قد قرّر مقاطعة التدريبات، احتجاجاً على التأخر في صرف مكافآت الفوز في بطولة كأس أمم أفريقيا، رغم النتائج اللافتة التي حققها الفريق في دور المجموعات، بفوزه على تنزانيا 2-1، ثم على تونس 3-2، وأخيراً على أوغندا 3-1. وأكد الفريق في وقت لاحق استعداده للتتويج باللقب الأفريقي، بعد تجاوزه تنزانيا في ثمن النهائي بأربعة أهداف دون رد.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات اتخذت بعداً أخطر بعد انضمام الجهاز الفني إلى اللاعبين، إذ يهدّد الجميع بعدم السفر إلى مدينة مراكش المغربية وعدم خوض مواجهة الجزائر، حال استمرار الوضع على ما هو عليه، علماً بأن موعد السفر المقرر هو غداً الخميس. ويعيش منتخب نيجيريا حالة من الارتباك في الفترة الأخيرة، بعد الخلاف الذي نشب بين نجميه فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان، ليطلّ شبح المقاطعة، ويهدد بإفساد فرحة بلوغ الدور ربع النهائي، ويُربك الجهازين الفني والإداري، إذ لم يُتوقع انضمامهما لتحركات اللاعبين في الساعات الأخيرة.

ومن جهته، يحافظ منتخب الجزائر على تركيزه في هذه الفترة الحرجة، بعد فوزه الصعب على منتخب الكونغو بهدف دون مقابل، سجله المهاجم الشاب عادل بولبينة. ويدرك اللاعبون أن الاحتجاجات ومقاطعة لاعبي منتخب نيجيريا للتدريبات قد تشكّل أداة ضمن الحرب النفسية، وهي تصرفات باتت تظهر بشكل متكرر في كل نسخة من البطولة الأفريقية. ويبدو أن قدرة منتخب نيجيريا على تجاوز أزماته الداخلية ستحدد شكل المواجهة، في حين يسعى "محاربو الصحراء" لاستثمار أي توتر نفسي لصالحهم، ما يجعل قمة الدور ربع النهائي مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط أجواء مشحونة تتجاوز المنافسة الرياضية إلى صراع ذهني ونفسي على أعلى مستوى.