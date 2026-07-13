لاعبو منتخب الأردن يعودون إلى أنديتهم بعد نهاية رحلة المونديال

- عاد لاعبو منتخب الأردن لكرة القدم إلى تدريبات الأندية بعد استراحة قصيرة عقب مشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026، حيث خرجوا من دور المجموعات في أول ظهور لهم بالبطولة. - استضافت الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا البطولة بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وقدم المنتخب الأردني عروضاً مميزة رغم عدم التأهل لدور الـ32، مما يعكس تطور الكرة الأردنية. - قاد المدرب جمال السلامي المنتخب في المجموعة العاشرة، حيث سجلوا في جميع المباريات رغم الخسائر، مما أبرز الحاجة لخبرة أكبر لتحقيق نتائج أفضل.

عاد لاعبو منتخب الأردن لكرة القدم، إلى التدريبات مجدداً على مستوى الأندية، بعدما التحق عدد منهم بفرقهم المحلية، عقب حصولهم على استراحة قصيرة دامت حوالى أسبوعَين تقريباً مع نهاية مشوار النشامى في بطولة كأس العالم 2026، والخروج من دور المجموعات في أول مشاركة تاريخية لهم في البطولة الأعرق على صعيد المنتخبات الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنّ لاعبي المنتخب المحلي حصلوا على قسط من الراحة بعد العودة من الولايات المتحدة يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي، وهي التي استضافت كأس العالم إلى جانب المكسيك وكندا في ملف ثلاثي مشترك لأول مرة في التاريخ بحضور 48 منتخباً بعد رفع العدد من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

والتحق لاعبو المنتخب في الأيام الأخيرة وفقاً للمصدر عينه بتدريبات أنديتهم المحلية والخارجية، على غرار الحسين إربد والفيصلي، وأضافت "بترا" اليوم الاثنين: "استقبل نجوم الكرة الأردنية بالترحاب، بما أنّ مشاركة النشامى في كأس العالم تمثّل حدثاً تاريخياً عكس تطور الكرة الأردنية، حيث يحظى لاعبو منتخب النشامى باحترام وتقدير الجميع، بعد المشاركة في المونديال، في ظل العروض المميزة التي قدمها المنتخب".

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وكان منتخب الأردن بقيادة المدرب جمال السلامي قد خاض غمار بطولة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، والتي سجل خلالها زملاء النجم موسى التعمري في جميع المباريات، رغم الخسارة بنتيجة 3-1 أمام النمسا، وكذلك 2-1 أمام الجزائر، وأخيراً أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لواحد، مع الإشارة إلى أن الفريق ارتكب بعض الهفوات التي أثّرت على عدم حصوله على أي نقطة، وهو الذي ربما لو امتلك خبرة أكبر لاستطاع التأهل إلى دور الـ32، خاصة أن نسخة 2026 شهدت عبور أفضل 8 ثوالث من أصل 12 إلى المرحلة الإقصائية.