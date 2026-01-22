- تكفّل لاعبو مانشستر سيتي بإعادة ثمن التذاكر لـ374 مشجعاً سافروا إلى الدائرة القطبية الشمالية لمشاهدة خسارة فريقهم أمام بودو غلميت النرويجي 1-3 في دوري أبطال أوروبا، تقديراً لتضحياتهم ودعمهم المستمر. - أصدرت مجموعة قادة سيتي بياناً يعبر عن امتنانهم للمشجعين، مؤكدين أن تغطية تكلفة التذاكر هو أقل ما يمكن فعله تقديراً لرحلتهم الشاقة في البرد القارس. - لم يحقق مانشستر سيتي أي فوز في الدوري الإنجليزي هذا العام، مما زاد من الضغوط بعد خسارته أمام يونايتد وابتعاده عن أرسنال المتصدر.

سيتكفّل لاعبو مانشستر سيتي الإنكليزي بإعادة ثمن التذاكر لمشجعيهم الذين سافروا إلى الدائرة القطبية الشمالية لمشاهدة خسارة فريقهم المهينة أمام بودو غلميت النرويجي 1-3 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتكبّد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه على يد الفريق النرويجي المتواضع الذي حقق أول فوز له في دور المجموعة الموحدة لنسخة هذا الموسم.

ويكاد ملعب الاتحاد الخاص بسيتي يتّسع لسكان مدينة بودو البالغ عددهم 55 ألف نسمة، في حين أن الفجوة المالية بين الناديين شاسعة. وبعد النتيجة الصادمة، وافق لاعبو الفريق الإنكليزي على إعادة ثمن التذاكر لـ374 مشجعاً سافروا لحضور المباراة. وبلغ سعر التذكرة الواحدة للمباراة التي أُقيمت على ملعب "أسبميرا ستاديون" الصغير نحو 33 دولاراً أميركياً.

وأصدرت مجموعة قادة سيتي المؤلفة من البرتغاليين برناردو سيلفا وروبن دياز والإسباني رودري والنرويجي إرلينغ هالاند، الأربعاء، بياناً جاء فيه "مشجعونا يعنون لنا كلّ شيء". وتابع البيان: "ندرك حجم التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون حول العالم لدعمنا على ملعبنا وخارجه، ولن نعتبر ذلك أمراً مسلماً به أبداً. إنّهم أفضل مشجعين في العالم". وأكمل: "كما ندرك تماماً أن الرحلة كانت شاقة للمشجعين الذين ساندونا في البرد القارس خلال أمسية صعبة لنا على أرض الملعب. تغطية تكلفة هذه التذاكر للمشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله".

ولاقت المبادرة ترحيباً من ممثل الرابطة الرسمية لمشجعي مانشستر سيتي كيفن باركر، الذي قال: "سيُسافر مشجعو مانشستر سيتي إلى أقاصي الأرض لتشجيع فريقنا، ولم يكن ما حدث ليلة الثلاثاء في الدائرة القطبية الشمالية استثناء. الوصول إلى بودو ليس أمراً سهلاً، كما أن درجات الحرارة ما دون الصفر جعلت الأمسية صعبة على مشجعينا من نواح عديدة. ويتمتع جمهور مانشستر سيتي بعلاقة رائعة مع اللاعبين في يوم المباراة، وهذه اللفتة تُعدّ تذكيراً جديداً بتلك العلاقة وهي تعني لنا الكثير".

ولم يُحقق مانشستر سيتي أي فوز في الدوري الإنكليزي هذا العام، كما أنّ خسارته المخيبة أمام الجار يونايتد 0-2 في نهاية الأسبوع الماضي جعلته يبتعد بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر. واكتفى "السيتي" بفوزين في آخر سبع مباريات وذلك أمام إكسيتير سيتي من المستوى الثالث ضمن كأس إنكلترا (10-1)، وأمام نيوكاسل في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية (2-0).