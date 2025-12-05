- عبّر لاعبو منتخب فلسطين عن تضامنهم العميق مع سكان غزة بعد مباراتهم ضد تونس في كأس العرب 2025، مؤكدين دعمهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية. - المدافع ياسر حامد أكد أن المنتخب يستمد قوته من رسائل الدعم من غزة، مشددًا على أنهم يلعبون لإفراح الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان القطاع. - محمد صالح وزيد قنبر عبّرا عن مشاعرهم تجاه غزة، حيث وصف صالح سكانها بالنجوم، بينما اكتفى قنبر بالدعاء لهم، مما يعكس الروح العائلية للفريق.

عبّر عدد من لاعبي منتخب فلسطين لكرة القدم عن تضامنهم العميق مع سكان قطاع غزة، موجّهين رسائل إنسانية مؤثرة عقب انتهاء مباراتهم أمام تونس ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025، وذلك في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، حملت الكثير من المعاني التي تُجسد العلاقة بين لاعبي الفدائي وشعبه، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بظل حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المدافع ياسر حامد إن لاعبي المنتخب يستمدّون قوتهم من رسائل الدعم التي تصل إليهم من غزة، موضحاً:"ما يُمكنني قوله لكلّ شعب غزة، هو شكراً لكم على الرسائل التي تصل لدعمنا، ونحن نخوض هذه البطولة لإفراح الشعب الفلسطيني وبشكل خاص لسكان قطاع غزة الذين يعانون بشكل كبير، ونحن نفعل ما بوسعنا، ونقف إلى جانبهم، وسنقوم بمساندتهم حتى النهاية".

أما لاعب المنتخب محمد صالح، فاستعاد لحظة مؤثرة تلقّى خلالها رسالة من شقيقه مباشرة بعد المباراة، قائلاً:"أول رسالة بعد هذه المواجهة وصلت إلى هاتفي ورأيتها كانت من شقيقي في غزة، بارك لي بالفوز، وأخبرني أننا نجوم، فرددت عليه بأنكم أنتم في غزة النجوم وأحبابنا، وعلى العين وعلى رأسنا، وعلى أمل أن نكون سبب فرحتكم، وأنا واحدٌ منكم".

بدوره، اكتفى صاحب الهدف الحاسم في المباراة الأخيرة زيد قنبر بكلمات موجزة لكنها مؤثرة: "ربنا يفرجها عليهم". وهذه الرسائل جاءت بعد أداء كبير قدّمه المنتخب في البطولة عقب الفوز على قطر في الافتتاح على استاد البيت، ثم التعادل أمام تونس، لتعكس هذه النتائج الروح العائلية التي تجمع اللاعبين، وقتاليتهم لإفراح شعبهم من القدس إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وكلّ الأراضي المحتلة.