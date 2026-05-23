لاعبو فاييكانو يُنقذون مشجعين تعرضوا للاحتيال قبل نهائي المؤتمر

شارك لاعبون من نادي رايو فاييكانو الإسباني في حملات لجمع التبرعات لإنقاذ مشجعين للنادي تعرضوا للاحتيال، وذلك خلال عملية التحضير للسفر إلى ألمانيا لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في مواجهة كريستال بالاس الإنكليزي يوم الأربعاء المقبل.

وتأهل نادي رايو فاييكانو الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن تخطى نادي ستراسبورغ الفرنسي، ليواجه كريستال بالاس الإنكليزي في مدينة لايبزيغ الألمانية، وفي وقت بدأ مشجعو النادي الإسباني التحضير للسفر لدعم الفريق الإسباني في النهائي الكبير، تعرض بعض المشجعين لعمليات احتيال خلال حجز تذاكر خاصة بحافلات النقل.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الجمعة، أنه وبعد انتشار أخبار عن تعرض بعض مشجعي نادي رايو فاييكانو للاحتيال خلال عملية حجز تذاكر سفر خاصة عبر الحافلة من إسبانيا إلى ألمانيا (حُجزت عبر المواقع الإلكترونية)، تضامن بعض لاعبي نادي رايو مع المشجعين المتضررين وأنقذوهم من عمليات الاحتيال، عبر المشاركة في حملات تبرع لمساعدة المشجعين المتضررين ومساعدتهم على تأمين تكاليف السفر إلى ملعب المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأطلق اللاعبون ومشجعو نادي رايو فاييكانو حملات تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع مبالغ مالية خاصة لمساعدة المشجعين المتضررين من عمليات الاحتيال تحت اسم "يجب أن لا يُفوّت أي مشجع لرايو النهائي في لايبزيغ"، ومن بين اللاعبين الذين تبرعوا بالمال الجناح الأيسر الإسباني، سيرجيو كاميلو، والظهير الأيمن الروماني، أندري راتيو، وحارس المرمى الإسباني، دانييل كارديناس.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن سيرجيو كاميلو تبرع بمبلغ 2000 يورو، بينما تبرع أندري راتيو بمبلغ ألف يورو، أما دانييل كارديناس فتبرع بمبلغ 400 يورو، ووصل المبلغ الإجمالي من التبرعات إلى حوالي 6,362 يورو، وهو المبلغ الذي يسمح للمشجعين الذين تعرضوا للاحتيال بحضور المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي.