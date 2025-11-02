لاعبو تونس يوجّهون رسالة إلى المشجعين قبل مونديال الناشئين

- تنتظر الجماهير التونسية بفارغ الصبر مشاركة منتخب الناشئين في كأس العالم بقطر، بعد نجاحات المنتخب الأول وتأهله لنهائيات أمم أفريقيا 2025 ومونديال 2026، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العرب المقبلة. - من المتوقع أن يكون حضور الجماهير التونسية في ملاعب أكاديمية أسباير كبيراً، حيث لعبت دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين في بطولات سابقة، مثل كأس العرب 2021. - عبّر لاعبو منتخب تونس للناشئين عن أملهم في دعم الجماهير التونسية الكبيرة في قطر، مؤكدين رغبتهم في تحقيق نتائج مميزة لإسعادهم.

تنتظر الجماهير التونسية مشاركة ناجحة لمنتخبها في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تحتضنها قطر، انطلاقاً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خاصة بعد نجاحات المنتخب الأول، الذي تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025، كما أنه سيكون حاضراً في مونديال 2026، وقبل ذلك سيشارك في كأس العرب، التي ستقام في قطر أيضاً اعتباراً من الأول حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومِن ثمّ ستعيش الجماهير في تونس على وقع الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، بحضور مختلف المنتخبات.

ويتوقع أن يكون حضور الجماهير التونسية في ملاعب أكاديمية أسباير، التي تحتضن كأس العالم للناشئين، غفيراً، مثلما حصل في العديد من البطولات الأخرى، التي أُقيمت على الأراضي القطرية، فقد صنعت الحدث بمساندتها الكبيرة لمنتخب بلادها، بعدما لعبت دوراً مهماً في تحفيز لاعبيها على التألق والوصول إلى أدوار متقدمة، خاصة في كأس العرب 2021، ولهذا يتوقع أن يكون حضورها مؤثراً في مونديال قطر.

وعبّر لاعبو منتخب تونس للناشئين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عن أملهم في حضور الجماهير ومساندتهم خلال البطولة، مثلما حدث في مسابقات عديدة سابقة، إذ قال اللاعب مازن سلامة: "نعلم أنه توجد جالية تونسية كبيرة في قطر، ولهذا نأمل أن تكون حاضرة من أجل دعمنا ومساندتنا في البطولة، وسنحاول أن نسعدهم بحصد أفضل نتيجة". أما إلياس الضاوي فقال:" شاهدنا الجماهير التونسية تصنع الحدث في كأس العرب، ولهذا نتمنى أن نشاهد حضوراً مشابهاً، وأن نعيش تلك الأجواء مجدداً".