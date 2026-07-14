لاعبو الرأس الأخضر يتصدرون سوق الانتقالات بعد النجاح الكبير

- حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2026 بتصدره مجموعته في التصفيات وتقديم أداء مميز في المجموعة الثامنة، حيث تعادل مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية وقدم مباراة قوية ضد الأرجنتين. - تألق لاعبو الرأس الأخضر مثل الحارس فوزينيا الذي جذب اهتمام الأندية العالمية، مع عروض من إنتر ميامي، ولاعبين آخرين تلقوا عروضاً من أندية في البرازيل والسعودية وهولندا. - نال الرأس الأخضر استقلاله عن البرتغال في 1975، وانضم إلى فيفا في 1986، مما يعكس تطور كرة القدم في البلاد وذروته في كأس العالم 2026.

شكّل منتخب الرأس الأخضر مفاجأةً مدويةً في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ حقّق إنجازاً بارزاً في أول بطولة كبرى له، بعدما حافظ الفريق الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" على سجله خالياً من الهزائم طوال 90 دقيقة، وتعادل مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، قبل أن يُجبر الأرجنتين على خوض وقت إضافي، ليتلقّى الهزيمة لاحقاً بنتيجة (3-2)، وبالتالي فرض لاعبو ممثل قارة أفريقيا أنفسهم بقوة على الساحة الدولية، إذ سيكونون قادرين على استغلال هذا النجاح في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتُختتم بطولة كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل، وقد قدّمت خلال الشهر الماضي العديد من المفاجآت والقصص الملهمة. ومن بينها، برزت موهبة الرأس الأخضر، فقد تأهل المنتخب الأفريقي إلى البطولة رغم كلّ الصعاب، متصدراً مجموعته في التصفيات، ومتفوقاً على الكاميرون، ليُحقق بذلك إنجازاً غير متوقع. وبعد اكتساب الخبرة في المجموعة الثامنة الصعبة التي ضمت إسبانيا (0-0) وأوروغواي (2-2) والسعودية (0-0)، احتلّ الفريق المركز الثاني.

وساهم هذا الأداء المميز والمؤثر في تسليط الضوء على العديد من اللاعبين على الساحة الدولية. فقد أسر الحارس فوزينيا (40 عاماً) الجماهير بأدائه البطولي، ليصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد انتهاء عقده مع نادي تشافيس، أحد أندية الدرجة الثانية البرتغالية، أصبح فوزينيا لاعباً حراً، وتلقى عروضاً كثيرة، ويُقال إن نادي إنتر ميامي، من فلوريدا، هو الأقرب للتعاقد معه. ويُعد العقد مع نادي إنتر ميامي، إن تم، مناسباً لحارس مرمى يقترب من الاعتزال.

كما أبدت العديد من أندية أميركا الجنوبية (مثل أتلتيكو غويانينسي، وسيارا، وأولمبيا، وأفاي، وغيرها) وأندية من أميركا الشمالية (مثل كروز أزول) اهتمامها بضمه، بحسب ما ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، لكن فوزينيا ليس الشخص الوحيد الذي يمكنه الاستفادة من وضعه كونه لاعباً حراً، إذ يمر خمسة من زملائه بالوضع نفسه، وهم غاميرو مونتيرو، ويانيك سيميدو، وجوفان كابرال، وويلي سيميدو، وريان مينديز.

ويقترب جوفان كابرال (28 عاماً) أيضاً من العودة إلى الملاعب والمنافسات مجدداً، فاللاعب السابق في سبورتينغ لشبونة، ولاتسيو، وأولمبياكوس، من المنتظر أن تكون البرازيل وجهته المثالية. وبحسب ما ذكرته صحيفة غلوبو البرازيلية، فإن غريميو على وشك التعاقد معه بعقد لمدة 18 شهراً. وقال لويس كاسترو، مدربه المستقبلي: "إنه لاعب شارك في كأس العالم، ويلعب في مركز الجناح الأيسر وفي قلب الهجوم، وسينضم إلى فريق ملتزم للغاية بعمله وأهدافه للموسم، وأعتقد أنه يمتلك القدرة على الاندماج في تشكيلتنا".

من جانبٍ آخر لم يعد يانيك سيميدو (30 عاماً) مرتبطاً بعقد مع نادي فارينسي، ومن المتوقع أن يوقع عقداً جديداً مربحاً في الدوري السعودي، إذ تشير التقارير إلى اهتمام نادي الجبلين، أحد أندية الدرجة الثانية، بالحصول على خدماته خلال المرحلة المقبلة. كما استفاد غاميرو مونتيرو (32 عاماً) من مشاركته في كأس العالم، وكان لاعب ميتز السابق قد قضى الفترة الماضية في نادي بي إس سي زفوله الهولندي، وفي الوقت الحالي تشير آخر الأخبار وفقاً لفوت ميركاتو، إلى اهتمام نادي نيميغن بضمّه بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي، ما يعني خوضه مرحلة التصفيات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

بعيدا عن الملاعب استقبال حاشد لأبطال الرأس الأخضر بعد نهاية رحلتهم في المونديال

أما ديني بورخيس (31 عاماً)، وبعد تمثيله نادي البطاح الإماراتي على مدار السنوات الثلاث الماضية، فقد وقع عقداً لمدة عامين مع نادي الشارقة في الدوري نفسه، وقد ينضم إليه أيضاً لاعب آخر من الرأس الأخضر، وهو لاعب الوسط الدفاعي كيفن لينيني (29 عاماً)، الذي يحظى أيضاً باهتمام الجهاز الفني.

ونال الرأس الأخضر استقلاله عن البرتغال عام 1975، وكانت أول مباراة دولية للمنتخب الوطني هناك أمام غينيا في 29 مايو/ أيار 1978، وتعرض يومها لخسارة بهدفٍ من دون مقابل، في حين تأسس الاتحاد المحلي للعبة في عام 1982 وانضم إلى فيفا في 1986، وانتظر لاعبوه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لمواجهة فريق غير أفريقي للمرة الأولى، حين تعادلوا من دون أهداف مع لوكسمبورغ.