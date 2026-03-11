لاعبون يضغطون على أرنولد للانضمام لمنتخب العراق قبيل الملحق العالمي

- يضغط لاعبو دوري نجوم العراق على المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لاختيارهم في قائمة "أسود الرافدين" لمباراة الملحق المؤهلة لمونديال 2026 ضد الفائز من بوليفيا وسورينام. - بيتر كوركيس يتألق مع دهوك بتسجيله 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة، مما يجعله مرشحاً قوياً للانضمام للمنتخب بفضل مهاراته في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن. - يونس حمود، هداف الكرخ، وحسن عبد الكريم، صانع ألعاب الزوراء، يقدمان أداءً مميزاً، مما يجعلهما خيارات محتملة لتعزيز هجوم المنتخب وتوازن خط الوسط.

يضغط العديد من لاعبي دوري نجوم العراق على المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، من أجل الحضور في قائمة "أسود الرافدين" خلال مباراة الملحق العالمي المؤهلة لمونديال 2026، التي تجمع منتخب العراق بالفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، والمقررة في 31 مارس/ آذار الجاري بمدينة مونتيري المكسيكية.

ويقدم بيتر كوركيس (25 عاماً)، مستويات مبهرة مع ناديه دهوك، حيث سجل 11 هدفاً وقدم أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها هذا الموسم في مسابقة الدوري، ليصبح مساهماً بمعدل أكثر من هدف في كل مباراتين تقريباً، حسب إحصائيات موقع ترانسفيرماركت، في أرقام تعكس قدرة اللاعب على التألق في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناح الأيمن. علماً أن كوركيس شارك مع منتخب العراق في بطولة كأس الخليج الأخيرة تحت قيادة المدرب السابق، الإسباني خيسوس كاساس.

وفي الوقت الذي يبحث فيه أرنولد عن مهاجم هداف، في ظل تراجع مستوى أيمن حسين ومهند علي (ميمي)، وكثرة إصابات علي الحمادي، يبرز هداف نادي الكرخ يونس حمود (22 عاماً)، الذي سجل 11 هدفاً في 19 مباراة، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ليكون خياراً متاحاً ربما سيحاول المدرب الأسترالي استغلاله في اللقاء الحاسم. من جهته، أثبت صانع ألعاب نادي الزوراء حسن عبد الكريم (27 عاماً)، قيمته الفنية العالية هذا الموسم بعدما سجل ثمانية أهداف خلال 19 مواجهة مع ثلاث تمريرات حاسمة، لذا فحضوره في القائمة ربما يمنح المنتخب توازناً في مركز صناعة اللعب، الذي افتقده "أسود الرافدين" في بعض مباريات التصفيات.