لاعبون من منتخب المغرب خيّبوا الآمال أمام فرنسا

- ودّع منتخب المغرب كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام فرنسا 2-0 في ربع النهائي، مما أنهى مشواره في البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً. - أداء بعض لاعبي "أسود الأطلس" كان مخيباً، حيث لم يتجاوزوا تنقيط 6/10، بينما تألق عثمان ديمبيلي من فرنسا بتنقيط 8.4، وتلاه كيليان مبابي بمعدل 8.0. - أشرف حكيمي حصل على أدنى تقييم بين اللاعبين بواقع 5.6، بينما كان ياسين بونو الأفضل في المنتخب المغربي بتقييم 7.4.

ودّع منتخب المغرب بطولة كأس العالم 2026، عقب خسارته، أمس الخميس، أمام فرنسا بهدفين من دون مقابل على ملعب بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأميركية، لتنتهي رحلة فريق المدرب محمد وهبي في هذه النسخة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً، وتمتد حتى 19 يوليو/ تموز الحالي. وخيّب عدد من لاعبي "أسود الأطلس" الآمال خلال المباراة أمام "الديوك" في ربع النهائي، رغم الأداء الرائع في الأدوار السابقة.

ووفقاً لموقع "فلاش سكور" المتخصص في تقديم النتائج وإحصاءات المباريات، فشل عدّة لاعبين مغاربة في تجاوز تنقيط 6 على 10 في مواجهة فرنسا، بينما استطاع باقي اللاعبين تجاوز هذا المستوى على غرار لاعبي "الديوك"، الذين كان أفضلهم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي بتنقيط 8.4، وخلفه القائد كيليان مبابي وهداف هذه النسخة مناصفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي (8 أهداف) بمعدل 8.0.

وحصل الظهير وقائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي على أدنى تقييم بين جميع لاعبي التشكيلتين بواقع 5.6 بعدما نجح في 5 من أصل 11 مواجهة مباشرة أمام لاعبي فرنسا، في حين جاء في نفس الترتيب الشاب أيوب بوعدي بمعدل 5.6 أيضاً، ثم خلفهم حصل شمس الدين طالبي على معدل تنقيط بلغ 5.7، وأنس صلاح الدين 5.8، ومن ثم نصير مزراوي 5.9، الذي تسبب بركلة جزاء أضاعها مبابي في الشوط الأول بعد تصدّي حارس المرمى ياسين بونو لها، على غرار براهيم دياز أيضاً بنفس الرصيد.

وكان بونو أفضل لاعبي المغرب في هذه المباراة، عقب أكثر من تصدٍ مميز، بحصوله على تقييم 7.4، مقابل 6.6 للاعب عز الدين أوناحي. أما في منتخب فرنسا فكان الأقل تنقيطاً بين اللاعبين الأساسيين، الحارس مايك ماينان الذي لم يختبر سوى مرة واحدة بمعدل 6.9 على غرار المدافع جويل كوندي بنفس الرصيد.

تقييمات لاعبي المغرب أمام فرنسا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي النسخة الماضية كأس العالم 2022 في قطر، حين غادر البطولة على يد فرنسا نفسها التي تابعت رحلتها في نسخة 2026، إذ سيُلاقي زملاء مبابي الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا، التي تلعب اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.