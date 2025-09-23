لاعبون من أوروبا يدخلون حسابات بوقرة قبل مباراتَي فلسطين

- قرر مدرب منتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة، توسيع خياراته الفنية استعداداً لكأس العرب في قطر، من خلال ضم لاعبين محترفين من الدوريات الأوروبية والعربية، رغم التحديات المرتبطة بإقناعهم بالانضمام للمنتخب الرديف. - يسعى بوقرة لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد الأداء غير المقنع في "الشان"، من خلال إعادة المخضرم رايس وهاب مبولحي والتواصل مع حراس محترفين مثل كيليان بلعزوق وريان يسلي. - يهدف بوقرة إلى ضم لاعبين بارزين مثل ياسين بن حطاب وكاميل نغلي، بالإضافة إلى لاعبين متألقين في الدوريات العربية مثل عادل بولبينة ورضوان بركان.

قرّر مدرب منتخب الجزائر الرديف مجيد بوقرة (42 عاماً)، توسيع دائرة خياراته الفنية، والاعتماد على لاعبين محترفين في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، تحضيراً لبطولة كأس العرب، المقررة في قطر، خلال الفترة الممتدة من الأول حتى 18 يسمبر/ كانون الأول المقبل، والبداية ستكون من مباراتَي فلسطين الوديتَين، المقرّرتين يومَي التاسع و13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة شرقي الجزائر.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الرديف، والذي فضّل عدم ذكر هويته، تُفيد بأن المشاركة غير المقنعة في نهائيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين "شان"، التي شهدت خروج "الخُضر" من الدور الربع النهائي أمام السودان بركلات الترجيح، دفعت بالمدافع الدولي السابق إلى محاولة ضم عناصر جديدة وعدم الاكتفاء بلاعبي الدوري الجزائري، رغم أن ضم الأسماء، خاصة المحترفة في الدوريات الأوروبية، يبقى صعباً في تلك الفترة، بسبب أن الأمر لا يتعلق بالمنتخب الأول، الذي يدربه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً).

وتضيف المعلومات نفسها أن مفاجآت عديدة مرتقبة في قائمة المدرب مجيد بوقرة المعنية بمباراتَي فلسطين الوديّتَين، تحضيراً لكأس العرب، رغم أن حضورهم خلال معسكر أكتوبر يبقى غير مؤكد، نظراً لصعوبة إقناعهم، باعتبار أن الوضع يتعلق بالمنتخب الرديف وليس الأول، وفي مقدمة هذه الأسماء المهاجم المحترف في نادي غيور المجري، نذير بن بوعلي (25 عاماً)، الذي استطاع تسجيل ستة أهداف خلال 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات، خلال الموسم الحالي، ما يعني أنه سيكون خياراً هجومياً قوياً، إذا تمكّن من الحضور، خاصة في كأس العرب.

ويُعتبر مركز حراسة المرمى كذلك من أولويات مجيد بوقرة، قبل كأس العرب، وهذا بعد المردود غير المقنع الذي قدمه حارس شاب قسنطينة، زكريا بوحلفاية (28 عاماً) في "الشان" الأخير، ما سيدفع بالمدرب الجزائري إلى إعادة المخضرم رايس وهاب مبولحي (39 عاماً) بعد أن استعاد تنافسيّته مع ناديه الحالي، ترجي مستغانم الجزائري، لكن هذا لم يمنع من التواصل مع حراس محترفين في أوروبا لضمهم إلى المنتخب الرديف، ويتعلق بالأمر بالحارس الثالث لنادي رين الفرنسي، كيليان بلعزوق (18 عاماً)، الذي قيل الكثير عن موهبته، إضافة إلى الحارس المحترف في نادي هاليفاكس الكندي، ريان يسلي (25 عاماً)، الذي كان مرشحاً للالتحاق بصفوف المنتخب الأول.

وحاول مجيد بوقرة كذلك، خلال الأيام الماضية، جسَّ نبض بعض اللاعبين المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية، على أمل ضمهم في المواعيد المقبلة، تحضيراً للبطولة العربية، على غرار جناح نانت الفرنسي، ياسين بن حطاب (22 عاماً)، وكذلك المحترف في نادي ميلوال الإنكليزي، كاميل نغلي (23 عاماً)، الذي سبق له تمثيل المنتخب الجزائري الأولمبي، مع التذكير بأنه من المتوقع أن يُدعم الفريق الرديف بلاعبين متألقين في الدوريات العربية، في مقدمتهم الثنائي المحترف في الدوري القطري عادل بولبينة (22 عاماً) ورضوان بركان (22 عاماً)، مع الدحيل والوكرة توالياً، إضافة إلى نجم المصري البور سعيدي عبد الرحيم دغموم (26 عاماً).