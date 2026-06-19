لاعبون من أصول لبنانية شاركوا في كأس العالم.. ساليبا آخرهم

- ناثان ساليبا، اللاعب الكندي ذو الأصول اللبنانية، سجل هدفًا في أول مباراة رسمية له في كأس العالم 2026 ضد قطر، وبدأ مسيرته مع نادي سي إس لونغوي ثم أكاديمية مونتريال إمباكت. - من اللاعبين البارزين ذوي الأصول اللبنانية في المونديال: ماريو زاغالو، كلاوديو إبراهيم فاز ليال، وويليام ساليبا، وبيير عيسى. - أسماء لامعة أخرى تشمل ميغيل لايون وأندرو نبوت، مما يبرز التأثير الكبير للجذور اللبنانية في كرة القدم الدولية.

خاض اللاعب ناثان ساليبا أول مباراة رسمية له في بطولة كأس العالم 2026، وذلك حين دخل بديلاً في مواجهة قطر، واستطاع تسجيل أحد الأهداف الستة لمنتخب بلاده كندا، اليوم الجمعة، لكن المثير في الأمر أنّ صاحب الـ22 عاماً يمتلك أصولاً عربية، وتحديداً من لبنان.

بدأ ساليبا لعب كرة القدم في سن التاسعة مع نادي سي إس لونغوي، وفي عام 2017، انضم إلى أكاديمية مونتريال إمباكت، وهو من أصل هايتي ولبناني، ويتحدث الإنكليزية والفرنسية والكريولية الهايتية، لكنه بطبيعة الحال لم يكن أول لاعب يمتلك جذوراً تعود إلى بلاد الأرز يُشارك في المونديال تاريخياً فقد سبقته العديد من الأسماء.

والبداية مع الأسطورة البرازيلي الراحل ماريو زاغالو، الذي تعود أصوله إلى عائلة زكور التي تنتمي إلى مدينة زحلة في البقاع، شرقي لبنان، وهو واحد من أكثر الشخصيات الناجحة في تاريخ المونديال، بعدما حقق اللقب مرتين متتاليتين لاعباً في نسختي 1958 و1962 إلى جانب الأسطورة بيليه، ثم مدرباً في مونديال 1970 يوم توج "السيليساو" أيضاً باللقب، في حين أنّه شغل منصب المدرب المساعد في مونديال 1994 يوم حصد روماريو وزملاؤه النجمة الرابعة، وهو الذي أطلق عليه لقب "البروفيسور" وفارق الحياة عام 2024.

ويبرز اسم برازيلي آخر من أصول لبنانية، والحديث هنا عن كلاوديو إبراهيم فاز ليال، الذي حقق التاج العالمي في مونديال 1994 الذي استضافته الولايات المتحدة، مع خوضه العديد من التجارب الاحترافية في مسيرته، مثل اللعب مع نادي فلومينينسي، وكذلك بريشيا وجنوى الإيطاليين، وبورتو البرتغالي، وفلامنغو وكورينثيانز وإنتر ناسيونال إضافة إلى نادي ميدلزبره الإنكليزي.

ومن هؤلاء أيضاً المدافع ويليام ساليبا، الذي ولد يوم 24 مارس/ آذار 2001 في بوندي، وهي بلدة تقع في الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس في مقاطعة سين سان دوني لأب لبناني وأمٍ كاميرونية، وهناك بدأ ممارسة كرة القدم في سن السادسة مع فريق محلي حيث كان يتدرب تحت إشراف والد النجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يشق طريقه نحو النجومية ويصبح واحداً من أهم المدافعين في العالم حالياً مع نادي أرسنال الإنكليزي ومنتخب فرنسا الساعي للتتويج باللقب الثالث في تاريخه.

كما يبرز اسم اللاعب بيير عيسى، الذي ولد في جرميستون بجنوب أفريقيا، لعائلة لبنانية تركت بلاد الأرز تزامناً مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، وانضمت الأسرة هناك إلى جده لأمه، الذي كان يعمل قنصلاً لبنانياً في جوهانسبرغ. وفي سن الحادية عشرة، انتقل عيسى إلى فرنسا بسبب أنشطة والده التجارية، وهو الذي مثّل منتخب جنوب أفريقيا في 47 مباراة دولية، بينها اللعب في كأس العالم 1998 في فرنسا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، حتى أنّه عاد لاحقاً إلى بلاده الأم ودافع عن ألوان نادي أولمبيك بيروت.

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كما يبرز اسم ميغيل لايون وهو من أصول لبنانية، بعدما هاجر جده لأبيه يوسف إلى فيراكروز، ليختار الدفاع عن الوان منتخب المكسيك في كأس العالم 2018 في روسيا، وهو ثاني لاعب تعود جذوره لبلاد الأرز يلعب مع المنتخب الأميركي الشمالي بعد ميغيل صباح الذي بالمناسبة لم يحصل على فرصة خوض المونديال عام 2010.

وأخيراً مع اللاعب أندرو نبوت الذي وُلد في ملبورن بأستراليا لعائلة من أصول لبنانية ويتحدث العربية إلى جانب الإنكليزية، إذ حاول مدرب منتخب لبنان، الإيطالي جوزيبي جيانيني، ضمّه إلى تشكيلة "رجال الأرز" لتعزيز خط الهجوم، لكنه رفض لحلمه باللعب في كأس العالم، غير أنّ المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو حرمه من ذلك، ليحصل على الفرصة في نسخة 2018 حين لعب مع منتخب أستراليا أول مواجهة ضد فرنسا ومن ثم ضد الدنمارك.