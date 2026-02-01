لاعبون عرب في برشلونة الإسباني قبل المصري عبد الكريم

- تعاقد نادي برشلونة مع المصري حمزة عبد الكريم، قادماً من الأهلي المصري، في صفقة تاريخية للكرة العربية، حيث يُعتبر أول لاعب مصري ينضم للنادي الكتالوني، مع إمكانية شراء العقد إذا أثبت قدراته. - يُعد انضمام عبد الكريم لبرشلونة خطوة مهمة في مسيرته، حيث سيتدرب مع أفضل اللاعبين والمدربين، مما سيساعده على تطوير مستواه، خاصة وأن برشلونة يمتلك أكاديمية تُصنّف من بين الأفضل عالمياً. - رغم أن برشلونة لا يتعاقد عادة مع لاعبين عرب، إلا أن عبد الكريم ينضم لقائمة تضم أربعة لاعبين مغاربة سبق لهم تمثيل النادي، مما يبرز أهمية هذه الصفقة.

تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع موهبة كرة القدم المصري، حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، قادماً من الأهلي المصري، مُعاراً إلى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية شراء العقد، في حال أثبت قدراته العالية مع النادي الكتالوني، فالمهمة لن تكون سهلة خاصة وأن برشلونة يملك أكاديمية تُصنّف من بين الفضلى في العالم، وتضمّ مواهب تنتظر فرصتها في تمثيل الفريق الأول، ولن يحصل المصري على هدايا من فريقه الجديد، بل عليه أن يثبت حقيقة مستواه سريعاً من أجل كسب ثقة إدارة النادي.

وتُعتبر هذه الخطوة مهمة في مسيرة عبد الكريم، بما أنه سيُجاور أفضل اللاعبين في العالم، ما سيُساعده على رفع مستواه، ذلك أن برشلونة سيعمل على استغلال قدرات لاعب الأهلي سابقاً. ومع وجود مدربين من أعلى مستوى، فإن عبد الكريم سيستفيد بلا شك من هذه التجربة، باعتباره دخل التاريخ كونه أصبح أول لاعب مصري يتعاقد مع برشلونة، في صفقة تاريخية للكرة العربية أيضا، لا سيما وأن برشلونة لا يتعاقد عادة إلا مع لاعبين من دوريات أوروبية أو من أميركا الجنوبية.

ورغم أن برشلونة لا يبدي كثيراً اهتمامه بالنجوم العرب، وهو الأمر الذي جعل الصفقة مُهمة، إلا أن عبد الكريم ليس أول لاعب عربي ينضمّ إلى برشلونة ويدعم صفوف الفريق، فقد سبقه إلى ذلك أربعة لاعبين من المغرب، نجحوا في تمثيل النادي الكتالوني في بعض المباريات، وبفرص نجاح مختلفة من لاعب إلى آخر، إضافة إلى أن معظمهم نشأ في أوروبا، وبالتالي يختلف الوضع عن اللاعب المصري، الذي نشأ في نادي الأهلي.

وتؤكد أرقام موقع ترانسفيرماركت العالمي، أن المغرب، هو الدولة العربية الوحيدة التي سبق لنجومها التعاقد مع برشلونة وحمل ألوان الفريق، فقد شارك أربعة لاعبين مع الفريق بمجموع 74 مباراة وسجلوا 13 هدفاً. فمنذ عام 2015 إلى عام 2019، خاض المغربي منير الحدادي تجربة مثيرة مع الفريق الإسباني، سجل خلالها 12 هدفاً خلال 56 مباراة شارك فيها، ليقود قافلة التألق المغربي مع النادي الإسباني.

أمّا اللاعب الثاني من حيث عدد المشاركات مع النادي الإسباني، فهو مواطنه عبد الصمد الزلزولي، الذي سجل هدفاً خلال 14 مباراة مع الفريق، من 2022 إلى 2023، وكان يتوقع له مستقبل واعد خاصة إثر التنافس بين المغرب وإسبانيا عليه لتمثيل أحد المنتخبين، ولكنه في النهاية اختار تمثيل "أسود الأطلس" قبل الرحيل عن النادي معاراً، ثم بشكل نهائي إلى ريال بيتيس.

وشارك إلياس أخوماش في ثلاث مباريات مع نادي برشلونة قبل الرحيل عن النادي، أما شادي رياض فقد شارك في لقاء وحيد فقط، والأرقام تؤكد صعوبة مهمة كل لاعب منهما، بما أن كل لاعب واجه منافسة قوية، ليفضلا الرحيل سريعاً عن الفريق الإسباني بحثاً عن فرص أفضل، وهذه المجموعة مثلت منتخب "أسود الأطلس" في عديد المناسبات.