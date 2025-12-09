لاعبون تفوقوا على هالاند في سباق الوصول إلى الهدف رقم 100

دخل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً) نادي الـ100 هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما هزّ شباك فولهام، منتصف الأسبوع الماضي، مما جعله اللاعب الرقم 35 الذي يصل إلى هذا الرقم، ليدخل التاريخ في الوقت عينه بعدما بات أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في "البريمييرليغ"، بعد خوضه 111 مباراة فقط بقميص نادي مانشستر سيتي.

وتفوق هالاند على الإنكليزي آلان شيرر، الذي سجل 100 هدفٍ في 124 مباراة، وهاري كين 141 مباراة، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو 147، والفرنسي تيري هنري 160، والمصري محمد صلاح 162، وأيان رايت 173، وروبي فاولر 175، وليس فيرديناند 178، ومايكل أوين وأندي كول 185، ولكن رغم ذلك فهو الأسرع في تاريخ الكرة الإنكليزية، باعتبار أن الاحصاءات هذه بدأ احتسابها منذ عام 1992 يوم انطلق الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل الجديد والحالي.

وكشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن أسماء خمسة لاعبين تفوقوا على هالاند بعدد مباريات أقل في رحلة الوصول إلى الـ 100 هدف، وعلى رأسهم جوني كامبل في عام 1894، حين حقق هذا الرقم في 102 مباراة فقط بقميص نادي ساندرلاند، وحصد معه لقب الدوري في ثلاث مناسبات، وانتقل بعدها إلى نيوكاسل ثم اعتزل للاهتمام بفندقه الخاص، ليفارق الحياة عن عمر 36 عاماً بسبب نزيف في المخ.

ويوجد في القائمة ديف هاليداي، الذي احتاج إلى 103 مباريات عام 1928 للوصول إلى هذا الرقم، حين سجل 43 هدفاً في موسم واحد بقميص نادي سندرلاند، ويأتي بعدها ديكسي دين بـ 104 مباريات في عام 1928 أيضاً حيث فعلها بقميص نادي إيفرتون، ويأتي خلفه تيد دريك في عام 1937 خلال 108 مباريات بقميص نادي أرسنال، ثم الأيرلندي جيمي دان، الذي بلغ عتبة الـ 100 هدف في 109 مباريات، وهو يحتل المركز الخامس.

هذا الأمر يضع هالاند في المركز السادس بشكل عام، ليأتي خلفه جون ساوثوروت بـ 112 مباراة في عام 1893، ومثله جاك باورز في 1933، وخلفه في المرتبة الثامنة دينيس ويستكون بـ 116 لقاء، وفي المركز التاسع لدينا توم وارينغ بـ 116، ثم بطبيعة الحال آلان شيرر بـ 124.