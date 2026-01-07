- شهدت بطولة نيروبي الدولية للتنس حادثة غريبة حيث خسرت المصرية هاجر عبد القادر أمام الألمانية لورينا شيدل بنتيجة 6-0 و6-0 في 37 دقيقة فقط، مما أثار انتقادات واسعة. - عبد القادر، التي حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة، عانت من أداء كارثي حيث لم تحصد سوى ثلاث نقاط بسبب أخطاء شيدل، وارتكبت 20 خطأً مزدوجاً في الإرسال. - المباراة، التي بُثت مباشرة، أثارت جدلاً حول معايير المشاركة في البطولات الاحترافية، ولم يصدر تعليق رسمي من الاتحاد الدولي للتنس.

شهدت ملاعب التنس واحدة من أكثر اللقطات غرابة في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم جديد في عالم التنس، وذلك خلال لقاء غريب الأطوار جمع بين الألمانية لورينا شيدل والمصرية هاجر عبد القادر، في بطولة نيروبي الدولية، التابعة للاتحاد الدولي للتنس فئة "دبليو 35"، والتي أُقيمت في كينيا.

ورغم التفاوت الطبيعي في المستويات بين بطولات التنس المختلفة حول العالم، فإنه من غير المعتاد مشاهدة لاعبة تنافس في بطولة احترافية من دون امتلاك الحد الأدنى من الأساسيات الفنية، بحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية مساء الأربعاء، والذي تضمن الحديث عما حدث مع عبد القادر، التي خاضت اللقاء وقدمت أداءاً كارثياً أثار موجة واسعة من الانتقادات بعد خسارتها بنتيجة قاسية 6-0 و6-0 في غضون 37 دقيقة فقط أمام شيدل.

ولم تكن المشكلة في النتيجة بحد ذاتها، بل في الطريقة التي جرت بها المباراة؛ إذ نجحت اللاعبة المصرية بالكاد في ضرب الكرة خلال مجريات اللقاء. ففي 12 شوطاً لم تحصد سوى ثلاث نقاط فقط، ولم تكن نتيجة ضربات ناجحة منها، بل بسبب خطأين مزدوجين من شيدل، وضربة أمامية ذهبت خارج الملعب.

واكتفت اللاعبة الألمانية باللعب بهدوء وإعادة الكرات داخل الملعب، في ظل معاناة واضحة لعبد القادر، التي أنهت المباراة بـ20 خطأً مزدوجاً في الإرسال، مع نسبة 8% فقط للإرسال الأول داخل الملعب، و9% للإرسال الثاني، كما خرج العديد من إرسالاتها بفارق أمتار عن خطوط الملعب. وشهد اللقاء بثاً مباشراً عبر قناة الاتحاد الدولي للتنس، وهو ما فجّر موجة انتقادات واسعة في أوساط اللعبة، لا سيما أن مشاركة عبد القادر جاءت بعد حصولها على بطاقة دعوة "وايلد كارد"، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي للتنس بشأن الحادثة.