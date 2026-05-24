لاعبة تنس تبكي بعد فوزها في رولان غاروس والسبب أهلها في أوكرانيا

- حققت مارتا كوستيوك فوزاً مؤثراً في الدور الأول من بطولة رولان غاروس، متغلبة على أوكسانا سيليخميتيفا بمجموعتين نظيفتين، وسط مشاعر مختلطة بسبب القصف على أوكرانيا. - عبرت كوستيوك عن فخرها رغم الصعوبات، مشيرة إلى أن المباراة كانت الأصعب في حياتها بسبب القلق على عائلتها، مؤكدة أن قلبها مع الشعب الأوكراني. - رفضت كوستيوك مصافحة منافستها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشددة على أهمية عدم الاستسلام واستلهام القوة من الشعب الأوكراني.

حققت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك (23 سنة)، فوزها الأول في الدور الأول من بطولة رولان غاروس للتنس، اليوم الأحد، على منافستها الإسبانية-روسية الأصل، أوكسانا سيليخميتيفا (23 سنة)، وهو الانتصار الذي انتهى بدموع ورسالة مؤثرة.

تفوقت الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 15 عالمياً على الإسبانية أوكسانا سيليخميتيفا المصنفة 88 عالمياً بمجموعتَين نظيفتَين (6-2) و(6-3)، الأحد، لتتأهل إلى الدور الثاني من منافسات بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، وبعد نهاية المواجهة تحدثت اللاعبة الأوكرانية بكلمات مؤثرة عن عائلتها التي عاشت صباحاً صعباً بسبب القصف على أوكرانيا.

وقالت كوستيوك في تصريحات أمام الجماهير الحاضرة في المدرجات: "أنا فخورة بنفسي كثيراً اليوم، أعتقد أن هذه المباراة كانت الأصعب في حياتي لأنني بكيت كثيراً هذا الصباح، لم أكن أعرف كيف ستسير هذه المباراة بالنسبة لي، لم أعرف كيف سأتحمل الأمر. لا أريد التحدّث عني اليوم، أصاب صاروخ منطقة بعيدة عن منزل أهلي حوالى 100 متر فقط. أنا سعيدة بالتأهل إلى الدور الثاني، ولكن كل مشاعري وقلبي كانا مع أهلي والشعب الأوكراني هذا الصباح".

وتابعت كوستيوك حديثها قائلةً: "أعتقد أنه من الضروري ألّا نستسلم أبداً، مثلي الأعلى هو الشعب الأوكراني، استيقظت صباحاً ورأيت الناس استيقظت وتابعت حياتها على نحوٍ طبيعي ومساعدة من يحتاج المساعدة. شكراً لكم جميعاً". يُذكر أن اللاعبة الأوكرانية رفضت مصافحة منافستها الإسبانية من أصل روسي قبل وبعد نهاية المواجهة، وذلك بسبب الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ سنوات.