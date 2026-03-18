لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم يعدن إلى إيران

- وصلت بعثة المنتخب الإيراني للسيدات لكرة القدم إلى إيران عبر الحدود مع تركيا بعد قضاء أسبوع في ماليزيا، حيث طلبت بعض اللاعبات اللجوء الإنساني في أستراليا. - امتنعت اللاعبات عن أداء النشيد الوطني الإيراني في مباراة ضد كوريا الجنوبية، مما أثار جدلاً ووصفهن بـ "الخائنات"، وطلبت سبع لاعبات اللجوء، لكن اثنتين فقط بقيتا في أستراليا. - تم إقصاء المنتخب من البطولة بعد خسارته أمام الفلبين، وعرضت السلطات الأسترالية اللجوء للمنتخب بأكمله.

وصلت بعثة المنتخب الإيراني للسيدات لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى إيران عبر الحدود البرية التي تفصل البلاد عن تركيا، وفقاً لما أفادت به وكالة "فارس" للأنباء. وأكدت الوكالة أن اللاعبات وأعضاء الطاقم الفني دخلوا عبر معبر "بازركان" الحدودي، الواقع في محافظة أذربيجان الغربية، بعد قضاء ما يقرب من أسبوع في ماليزيا قادمين من أستراليا، حيث طلبت عدة لاعبات اللجوء.

وأُرفق الخبر بمقطع فيديو يُظهر على ما يبدو وصول البعثة إلى الجانب الإيراني من الحدود. وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن فريق كرة القدم سيصل إلى البلاد اليوم. يُذكر أن نحو عشرين عضواً من المنتخب كانوا قد وصلوا الأسبوع الماضي إلى كوالالمبور، حيث أقاموا في فندق بالعاصمة الماليزية حتى انتقالهم إلى تركيا.



ووصل المنتخب إلى أستراليا قبل بدء الحرب في إيران، وخلال المباراة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية في 2 مارس/آذار، امتنعت اللاعبات عن أداء النشيد الوطني الإيراني، مما أدى إلى وصفهن بـ "الخائنات" عبر إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية. وإزاء هذا الجدل والمخاوف من احتمالية التعرض لأعمال انتقامية في إيران، طلبت سبع من عضوات المنتخب اللجوء الإنساني في أستراليا، لكن خمسا منهن تراجعن عن ذلك بمرور الأيام، لتبقى اثنتان فقط في الأراضي الأسترالية. وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبة، بما في ذلك اللاعبتان اللتان بقيتا في أستراليا. ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الأشخاص الآخرين ضمن البعثة التي سافرت إلى أستراليا للمشاركة في كأس آسيا، بما يشمل الطاقم الفني والإداري بحسب "فرانس برس".

وقامت اللاعبات بإنشاد النشيد الوطني في المباراتين الثانية والثالثة، قبل إقصائهن من البطولة على يد الفيليبين في 8 مارس/آذار. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حث رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، على منحهن اللجوء، وهو ما عرضته السلطات الأسترالية لاحقاً على كامل المنتخب.