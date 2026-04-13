لاعبات إسبانيا لكرة اليد يُثرن غضب إسرائيل: "من النهر إلى البحر"

- أثارت لاعبات منتخب إسبانيا لكرة اليد جدلاً واسعاً في إسرائيل بعد ارتدائهن رموزاً مؤيدة لفلسطين خلال مباراة ضد منتخب الكيان الصهيوني، مما اعتبرته إسرائيل احتجاجاً سياسياً واضحاً. - تصاعدت التوترات بين إسبانيا وإسرائيل منذ 2023 بسبب موقف مدريد المنتقد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتفاقمت الأزمة مع اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وفرضها قيوداً على التعامل مع إسرائيل. - في 2026، ازدادت الخلافات مع معارضة إسبانيا للحرب ضد إيران، مما أدى إلى اتهامات إسرائيلية بشن "حرب دبلوماسية"، وسط تصعيد دبلوماسي مستمر بين البلدين.

أثارت لاعبات منتخب إسبانيا لكرة اليد غضباً كبيراً في إسرائيل بسبب ظهور رموز مؤيدة لفلسطين، وذلك خلال مواجهة أمام منتخب الكيان الصهيوني في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا للسيدات، والتي أقيمت في مدينة غرناطة الإسبانية.

ونشرت وكالة رويترز تفاصيل القصة وما حصل على أرض الملعب، إذ ذكرت إلى أن لاعبات منتخب إسبانيا لكرة اليد دخلن إلى الملعب وهن يضعن على أحذيتهن رموزاً وشعارات خاصة تدعم فلسطين، ومن بينها عبارة "من النهر إلى البحر"، في خطوة فاجأت الجميع وخصوصاً في إسرائيل، حيثُ اعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنها بمثابة احتجاج سياسي واضح من لاعبات منتخب إسبانيا.

وأشارت وكالة رويترز في تقريرها الخاص، الاثنين، أن العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل تشهد توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، حيث تبنت مدريد موقفاً منتقداً العمليات العسكرية الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، ما أدى إلى تدهور تدريجي في العلاقات بين الجانبين.

وفي شهر مايو/أيار 2024، اعترفت إسبانيا رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب تل أبيب، قبل أن تتصاعد الأزمة في 2025 مع فرض مدريد حزمة إجراءات ضد إسرائيل، شملت حظر تصدير السلاح، ومنع مرور شحنات عسكرية عبر أراضيها، وقيوداً على التعامل مع المستوطنات، إضافة إلى استدعاء سفيرها من تل أبيب.

وخلال عام 2026، ازداد التوتر مع معارضة إسبانيا الحرب ضد إيران ورفضها دعم العمليات الأميركية-الإسرائيلية، إضافة إلى سحب سفيرها بشكل دائم، قبل أن تصل الأزمة إلى مستوى غير مسبوق مع اتهامات إسرائيل لإسبانيا بشن "حرب دبلوماسية" واستبعادها من آليات تنسيق مرتبطة بقطاع غزة. كما ساهمت مواقف مدريد الأخيرة، مثل إعادة فتح سفارتها في إيران والدعوة داخل الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، في تعميق الخلاف السياسي بين الطرفين، وسط تبادل انتقادات حادة وتصعيد دبلوماسي مستمر.

وذكرت المعلومات أيضاً أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد فرانسيسكو بلاسكيز غارسيا فوجئ بما فعلته لاعبات منتخب إسبانيا قبل مواجهة منتخب الكيان الصهيوني، وأكد أنه ربما يتخذ قرارات بخصوص ما حصل قبل انطلاق المواجهة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو.