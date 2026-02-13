لابورتا يُهاجم التحكيم بقوة... لا شيء بريء ويجب أن نكافح

- جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة السابق، يدعم المدرب هانسي فليك واللاعبين بعد خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، محملاً التحكيم مسؤولية الفشل في تقليص الخسائر. - لابورتا يشدد على أهمية دعم الجماهير للفريق لتحقيق عودة تاريخية في مباراة الإياب بكامب نو، مشيراً إلى النكسات التي واجهها الفريق مثل أرضية الملعب السيئة والهدف الملغي. - تصريحات لابورتا تثير الجدل حول التحكيم في الدوري الإسباني، وسط انتقادات متزايدة من الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد.

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، والمرشّح المحتمل للانتخابات المقبلة، جوان لابورتا (63 عاماً)، دعمه للمدرب الألماني هانسي فليك، وللاعبين بعد خسارة الفريق في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، مساء الخميس، أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (4ـ0)، ما يُضعف فرص النادي الكتالوني في التأهل إلى المباراة الختامية، والدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب ريال مدريد في نهائي مُثير، ولكنه في الأثناء حمّل التحكيم مسؤولية فشل فريقه في تقليص الخسائر أمام أتلتيكو مدريد.

وفي منشور له على منصّات التواصل، قدّم لابورتا رؤيته لمباراة نصف النهائي، موجهاً رسالة قوية إلى فريقه والجماهير، إذ قال: "كل دعمي لهانسي فليك، واللاعبين، وديكو، وفريقه. بقوّة جميع مشجعي برشلونة، أنا على يقين بأنّ لدينا فرصة تاريخية لتحقيق عودة تاريخية في كامب نو يوم 3 مارس/آذار. للأسف، لقد عانينا من سلسلة من النكسات، من أرضية ملعب سيئة إلى هدف مَلغي ظلماً، ما حال دون بدء عودة محتملة في مباراة الإياب. إذا ما ساندنا الفريق وشجعناه معاً، كما فعلنا في الليالي التاريخية التي عشناها في الملعب، سنحقق ذلك".

وتابع لابورتا حديثه عن المباراة: "هدف باو كوبارسي الملغي ظلماً زاد الطين بلة، يذكرنا بالهدف الذي أُلغي ظلماً للامين يامال في أنويتا. لا شيء بريء. لهذا السبب يجب أن نكافح ضد كل شيء وكل شخص. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندعم لاعبينا. أطلب من أعضائنا وجميع المشجعين أن يظهروا لهم حبنا وفخرنا الذي يلهموننا به من خلال دفاعهم عن ألواننا بكل هذا الإيمان".

ومن شأن تصريحات لابورتا أن تعيد الجدل في الدوري الإسباني بشأن التحكيم، إذ تزايدت الانتقادات للحكّام من الأندية القوية، وخاصة برشلونة وريال مدريد، وهو جدل انطلق منذ انتشار ما يعرف بفضيحة "الحكم نيغيرا" التي تثير اهتماماً واسعاً في إسبانيا في الأشهر الماضية.