لابورتا يُهاجم التحكيم بقوة... لا شيء بريء ويجب أن نكافح

كرة عالمية
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
13 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 19:48 (توقيت القدس)
لابورتا في نو كاستاليا في 24 يناير 2026 (لوتشيانو ليما/Getty)
لابورتا سيترشح لولاية جديدة في برشلونة، 24 يناير 2026 (لوتشيانو ليما/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة السابق، يدعم المدرب هانسي فليك واللاعبين بعد خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، محملاً التحكيم مسؤولية الفشل في تقليص الخسائر.
- لابورتا يشدد على أهمية دعم الجماهير للفريق لتحقيق عودة تاريخية في مباراة الإياب بكامب نو، مشيراً إلى النكسات التي واجهها الفريق مثل أرضية الملعب السيئة والهدف الملغي.
- تصريحات لابورتا تثير الجدل حول التحكيم في الدوري الإسباني، وسط انتقادات متزايدة من الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد.

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، والمرشّح المحتمل للانتخابات المقبلة، جوان لابورتا (63 عاماً)، دعمه للمدرب الألماني هانسي فليك، وللاعبين بعد خسارة الفريق في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، مساء الخميس، أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (4ـ0)، ما يُضعف فرص النادي الكتالوني في التأهل إلى المباراة الختامية، والدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب ريال مدريد في نهائي مُثير، ولكنه في الأثناء حمّل التحكيم مسؤولية فشل فريقه في تقليص الخسائر أمام أتلتيكو مدريد.

وفي منشور له على منصّات التواصل، قدّم لابورتا رؤيته لمباراة نصف النهائي، موجهاً رسالة قوية إلى فريقه والجماهير، إذ قال: "كل دعمي لهانسي فليك، واللاعبين، وديكو، وفريقه. بقوّة جميع مشجعي برشلونة، أنا على يقين بأنّ لدينا فرصة تاريخية لتحقيق عودة تاريخية في كامب نو يوم 3 مارس/آذار. للأسف، لقد عانينا من سلسلة من النكسات، من أرضية ملعب سيئة إلى هدف مَلغي ظلماً، ما حال دون بدء عودة محتملة في مباراة الإياب. إذا ما ساندنا الفريق وشجعناه معاً، كما فعلنا في الليالي التاريخية التي عشناها في الملعب، سنحقق ذلك".

وتابع لابورتا حديثه عن المباراة: "هدف باو كوبارسي الملغي ظلماً زاد الطين بلة، يذكرنا بالهدف الذي أُلغي ظلماً للامين يامال في أنويتا. لا شيء بريء. لهذا السبب يجب أن نكافح ضد كل شيء وكل شخص. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندعم لاعبينا. أطلب من أعضائنا وجميع المشجعين أن يظهروا لهم حبنا وفخرنا الذي يلهموننا به من خلال دفاعهم عن ألواننا بكل هذا الإيمان".

درو فيرنانديز مع برشلونة في ملعب مونتجويك، 22 نوفمبر 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

لابورتا مستاء من موهبة برشلونة وباريس سان جيرمان يخرج فائزاً

ومن شأن تصريحات لابورتا أن تعيد الجدل في الدوري الإسباني بشأن التحكيم، إذ تزايدت الانتقادات للحكّام من الأندية القوية، وخاصة برشلونة وريال مدريد، وهو جدل انطلق منذ انتشار ما يعرف بفضيحة "الحكم نيغيرا" التي تثير اهتماماً واسعاً في إسبانيا في الأشهر الماضية.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
تودور على ملعب الأولمبيكو، 26 أكتوبر 2025 (ماسيمو إنساباتو/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

توتنهام يقترب من التعاقد مع الكرواتي تودور

غوارديولا خلال مباراة مانشستر سيتي وفولهام، 11 فبراير 2026 (كارل ريسين/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

غوارديولا يتابع دعمه لفلسطين ويتفاعل مع قضية راتكليف والمهاجرين

موتسيبي خلال نهائي أمم أفريقيا، 18 يناير 2026 (توربجورن تاندي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

موتسيبي: كأس أمم أفريقيا 2027 في موعدها