لابورتا يُلمح إلى صفقة جوليان ألفاريز بكلمات قوية

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا (63 سنة) أن النادي سيدخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم، ولمح إلى أن صفقة النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، يُمكن أن تُصبح حقيقة والأمور بيد النادي الكتالوني.

وتحدث لابورتا، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية السبت، عن ميركاتو نادي برشلونة هذا الصيف، ورد على سؤال يخصُ مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الأرجنتيني جوليان ألفاريز (26 سنة) الذي يريد النادي الكتالوني التعاقد معه وفقاً للكثير من الأخبار التي انتشرت خلال الأشهر الماضية، وبشكل خاص بعد المستوى القوي الذي قدمه مع النادي المدريدي في موسم 2025-2026.

ورد لابورتا على سؤال بخصوص قدرة برشلونة على التعاقد مع جوليان ألفاريز رغم صعوبة إتمام الصفقة بسبب ارتباط الأرجنتيني بعقد مع أتلتيكو مدريد الإسباني حتى عام 2030، وقيمة الصفقة التي لن تقل عن 100 مليون يورو، وقال: "نحن في برشلونة لن نستبعد أحداً، لأن برشلونة قادر على التعاقد مع أفضل اللاعبين، نحن نُحدد الظروف والشروط".

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي الكتالوني مهتم جداً بإنهاء صفقة جوليان ألفاريز قريباً، ولكنه لا يريد الدخول في السوق بتهور أو اتخاذ قرارات اقتصادية سيئة، وعليه، يُعول لابورتا على المدير الرياضي ديكو لمحاولة إقناع ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة والسير على خطى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع تاريخاً كبيراً مع بطل إسبانيا.

ويعمل خوان لابورتا مع ديكو من أجل التعاقد مع مهاجم رأس حربة هداف قادر على أن يكون بديلاً ناجحاً للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سيُغادر في نهاية موسم 2025-2026، كما أن المدرب الألماني هانسي فليك طلب التعاقد مع عدة أسماء قوية في خط الوسط والهجوم، من أجل تقوية تشكيلة النادي الكتالوني في الموسم المقبل والاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.