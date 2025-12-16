- شنّ رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، هجوماً حاداً على رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رداً على اتهاماته المتعلقة بقضية نيغريرا، واصفاً إياها بانتهاك لمبادئ النزاهة في اللعبة. - أشار لابورتا إلى أن هوس مدريد ببرشلونة يعكس انشغالهم الزائد بالنادي الكتالوني، مؤكداً أن هذا الهوس مفيد لبرشلونة، خاصة في ظل فشل مشروع "السوبر ليغ". - أكد لابورتا على أهمية التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما يستمر بيريز في إثارة الجدل حول قضية نيغريرا، واصفاً إياها بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم.

شنّ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا (63 عاماً)، هجوماً حاداً على رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، رداً على تصريحات الأخير التي وجّه فيها اتهامات مباشرة للنادي الكتالوني والتحكيم الإسباني، معيداً فتح ملف قضية نيغريرا، ومركزاً على المدفوعات التي قدمها مسؤولو "البلاوغرانا" لنائب رئيس لجنة الحكام على مدار 17 عاماً، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لمبادئ النزاهة والعدالة في اللعبة.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، اليوم الثلاثاء: "في السابق كان الهوس ببرشلونة، أما الآن فقد أصبح هوساً حاداً، أرى أن الهوس ببرشلونة مستقر في قلب مدريد". وعند سؤاله عن تغيّر خطاب فلورنتينو بيريز خلال العام الأخير من انسجام مؤسساتي إلى هجوم مباشر، كان لابورتا أكثر حدّة، إذ رد قائلاً: "اسألوهم هم، ما أراه هو أنهم يعانون هوساً حاداً ببرشلونة، وهذا بالنسبة لنا أمر جيد، لأنه يعني أنهم منشغلون بنا أكثر مما ينبغي، وأكثر مما يجب أن ينشغلوا بما يخصهم فعلاً".

وأشار لابورتا إلى اختلاف المواقف بشأن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "السوبر ليغ"، موضحاً أن التحول في الخطاب ليس معزولاً عن فشل هذا المشروع، مضيفاً: "إذا تغيّر الخطاب، فربما لأنه كان هناك قبل عام بعض نقاط التلاقي في مشاريع معينة، أما الآن، وبعدما تبين أن ذلك المشروع لم ينجح ولم يتجسد، فقد تغيّر الوضع"، كما دافع لابورتا عن نهج ناديه قائلاً: "لدينا موقف واضح يتمثل في الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأعتقد أن هذا هو الأفضل لنادينا".

وفي ختام حديثه، ودون أن يُبدي انزعاجاً، بعث لابورتا برسالة تحدٍ واضحة، قائلاً: "ليواصلوا الحديث عن برشلونة باستمرار من العاصمة، ومن طرف منافسنا الأبدي، الهوس الحاد ببرشلونة مناسب لنا". وجاءت هذه الرسالة في وقت عاد فيه بيريز لإشعال الجدل مجدداً ضد برشلونة، مؤكداً أن قضية نيغريرا لا تزال تهيّمن على اهتمامه، وواصفاً إياها بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، ما يعكس استمرار الصراع الإعلامي والمؤسساتي بين عملاقي الليغا.

وكان بيريز قد قال في تصريحات سابقة عن قضية نيغريرا: "أكبر ما يقلق ريال مدريد هو الوضع التحكيمي، كما تعلمون جيداً، فإنّ الوضع بالغ الخطورة، الذي شهدته قضية نيغريرا على مدى ما يقرب من عقدين يستحق العدالة، ومن غير المفهوم إطلاقاً أن تترك المؤسّسات ريال مدريد وحيداً في هذه المعركة، كيف يُعقل أن يطلب منا رئيس لجنة الحكام أن ننسى الأمر؟ قضية نيغريرا هي أخطر قضية في كرة القدم اليوم، نعلم أنه جرى دفع أكثر من ثمانية ملايين يورو مقابل تقارير فنية عن الحكام، وفوق ذلك لم تصل هذه التقارير أبداً إلى المدربين".